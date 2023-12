Vincent Bruins

Donderdag 21 december 2023 16:48

Het is geen geheim dat Max Verstappen achter het stuur is gekropen van een Ferrari 296 GT3 op het Autódromo Internacional do Algarve. Ook is het ondertussen al wel bekend dat hij zijn eigen team wil oprichten. Door middel van foto's vanuit de garage van het Portugese circuit en de livetiming hebben we wellicht een beter inkijkje gekregen van de plannen.

De drievoudig Formule 1-wereldkampioen vertelde eerder dit jaar over de plannen voor een eigen team: "Ik wil mijn eigen team oprichten en jong talent omhoog helpen op de autosportladder. Niet per se via het karten. Ik breng veel tijd door in de virtuele wereld, het simracen. Ik zie een boel verloren talent als het ware. Ze hebben nooit de financiën gehad om in een echte auto te zitten. Dus ik wil proberen die kloof te overbruggen, van de virtuele wereld naar een echte raceauto. Ik heb al een boel plannen. [Het gaat] stap voor stap." Verstappen ziet het eerder voor zich om een eigen team te hebben in de GT-racerij dan in de Formule 2, 3 of 4.

Thierry Vermeulen

De eerste stappen om een eigen team op te richten, zijn al gezet. Thierry Vermeulen, de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, was afgelopen seizoen actief in de Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS en de DTM met een door Verstappen.com-gesponsorde Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Vermeulen scoorde samen met Albert Costa drie podiums in de GT World Challenge en had de beste gemiddelde kwalificatie van het gehele competitieve veld. Verstappen testte deze Ferrari, die gloednieuw was ontwikkeld voor het GT-seizoen van 2023, eerder deze week op het circuit dat twee keer de Portugese Grand Prix in de Formule 1 heeft georganiseerd.

Great to be out on track again, testing with @VerstappenCOM Racing 💪 Good times ☝️ pic.twitter.com/VyXcVx3zfd — Max Verstappen (@Max33Verstappen) December 19, 2023

Audi en Porsches

De foto's die door de officiële kanalen van Max Verstappen en Verstappen.com werden gedeeld, lieten alleen zien dat de Nederlander de Ferrari had bestuurd, maar uit een foto uit de garage in Portimão blijkt hij nog meer GT3-auto's in zijn bezit te hebben. Een Audi R8 LMS Evo II evenals twee Porsche 911 GT3 R-bolides, waarvan een van de 991-generatie en een van de nieuwe 992-generatie, zien we ook in de kleuren van Red Bull en Verstappen.com. We zien daarnaast monteurs van GP Elite rondlopen, het Nederlandse team dat met Loek Hartog en Larry ten Voorde veel successen boekt in de Porsche Carrera Cup Deutschland en Porsche Supercup. Wanneer we meer te weten komen over Verstappens eigen team, is nog niet bekend.