Max Verstappen heeft nog een contract bij Red Bull Racing tot en met het Formule 1-seizoen van 2028. Toch is de drievoudig wereldkampioen al volop bezig met andere plannen voor niet alleen tijdens, maar ook na zijn carrière als coureur in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen heeft al vaker uitgesproken dat hij graag de 24 Uur van Le Mans zou willen doen. Hij is dus duidelijk geïnteresseerd in de sportscar- en GT-racerij. Hij racet virtueel ook vaak in die tak van de autosport op iRacing met Team Redline. Omdat de Nederlander veel online is, ziet hij tijdens het simracen allerlei coureurs die het in het echt misschien ook goed zouden doen, maar krap bij kas zitten en dus niet de kans krijgen om achter het stuur te kruipen van een echte raceauto. De eerste stappen om een eigen team op te richten, zijn al gezet. Thierry Vermeulen, de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, is actief in de GT World Challenge Europe Sprint Cup en de DTM met een door Verstappen.com-gesponsorde Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. En met succes: Vermeulen scoorde samen met Albert Costa drie podiums in de GT World Challenge en had de beste gemiddelde kwalificatie van het gehele competitieve veld.

Talenten helpen

"Nog steeds een boel racen," antwoordde Verstappen op de vraag van ESPN over hoe zijn leven na de Formule 1 eruit gaat zien. "Maar niet per se ikzelf. Ik wil mijn eigen team oprichten en jong talent omhoog helpen op de autosportladder. Niet per se via het karten. Ik breng veel tijd door in de virtuele wereld, het simracen. Ik zie een boel verloren talent als het ware. Ze hebben nooit de financiën gehad om in een echte auto te zitten. Dus ik wil proberen die kloof te overbruggen, van de virtuele wereld naar een echte raceauto."

Stap voor stap

"Ik heb al een boel plannen," zo vervolgde hij. "[Het gaat] stap voor stap. Het is ook niet iets wat je haastig moet doen. Alles moet goed gepland zijn. We wachten op de juiste mensen en de juiste talenten om door te komen, en we willen ze natuurlijk ook een goede kans geven met competitieve auto's om de top te kunnen bereiken. Dit is niet per se Formule 1, maar misschien meer de kant op van het endurance-racen. Maar dat maakt niet zoveel uit."