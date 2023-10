Vincent Bruins

Andretti Global hoopt in 2025 mee te doen aan de Formule 1. Ondanks dat het nog geen goedkeuring heeft gekregen van de commerciële kant van de koningsklasse, is het kersverse team alsnog volop bezig met de voorbereidingen. Michael Andretti geeft een update.

Vier teams meldden zich bij de FIA in een poging toestemming te krijgen om aan de Formule 1 mee te mogen doen. Hitech Grand Prix, LKYSUNZ en Rodin Carlin werden afgewezen, maar Andretti Global kreeg wel groen licht. Terwijl de internationale autosportbond niet kan wachten om het startveld naar 22 auto's uit te kunnen breiden, zeker omdat Andretti de Amerikaanse autogigant General Motors meebrengt in de vorm van Cadillac, lijken Liberty Media en Formula One Management echter geen fan te zijn van de plannen. De teams staan niet bepaald te popelen om het prijzengeld met een extra renstal te moeten delen.

Windtunnel in Keulen

"We gaan nog steeds voor 2025," vertelde Michael Andretti in Texas bij Sky Sports F1 over het seizoen waarin hij hoopt zijn intrede te maken. De teameigenaar die in Italië in 1993 op het podium stond, onthulde dat Andretti Global al een auto heeft gebouwd volgens de huidige technische reglementen. "Onze auto staat volgende week in de windtunnel. We hebben al een auto gebouwd volgens de specificaties van 2023. We zijn dus volop bezig, we zijn een team aan het opbouwen en momenteel gaan we dus voor 2025, maar het kan ook nog 2026 worden. We gaan het zien." Andretti Global zal de windtunnel van Toyota gebruiken in Keulen.

Coureurs

"Voor mij is het een mysterie," antwoordde Michael Andretti op de vraag of hij weet waarom de huidige teams het startveld niet willen uitbreiden. "Ze zeggen dat we een stukje van de taart van ze afpakken, maar hopelijk brengen we juist meer binnen dan dat we van hen wegnemen. En daar geloven we echt in. Als je kijkt naar de steun van de fans van alle onderzoeken die zijn gedaan, dan denken we dat we juist een toevoeging zijn in plaats van dat we afpakken." De Amerikaan kreeg vervolgens de vraag of hij al coureurs voor zijn team in gedachten heeft, waarop hij reageerde: "We praten uiteraard vaak over Colton [Herta]. Hij staat zeker bovenaan ons lijstje. Natuurlijk zitten we wel met het puntenprobleem. Dus we moeten zien hoe hij het doet in het IndyCar-kampioenschap en hopelijk scoort hij genoeg punten om een superlicentie te krijgen. We hebben ook met een paar coureurs gepraat die al wel [voor een superlicentie] kwalificeren. Het doel is om een Amerikaan in de ene auto te hebben en een ervaren coureur in de andere om die dan te helpen."