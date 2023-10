Lars Leeftink

Maandag 16 oktober 2023 17:23 - Laatste update: 17:26

Mohamed Ben Sulayem, de president van de FIA, heeft duidelijk gemaakt dat Andretti in 2025 en mogelijk 2026 niet zonder leverancier komt te zitten. Het team heeft goedkeuring gekregen van het autosportorgaan om vanaf 2025 de Formule 1 te komen versteken met een nieuw team, maar zit qua leverancier nog wel in onzekerheid vanwege de huidige situatie van Cadillac.

In gesprek met Motorsport.com laat Ben Sulayem weten dat Andretti bij goedkeuring van de FOM niet zonder leverancier zal komen te zitten in 2025 en wellicht 2026. General Motors (met Cadillac), dat op zijn vroegst in 2026 als leverancier de Formule 1 lijkt te gaan versterken, is voor de langere termijn de leverancier van Andretti. Dit betekent echter wel dat Andretti in 2025 en wellicht 2026 nog zonder leverancier zit. Ben Sulayem weet echter zeker dat General Motors (Cadillac) op de lange termijn de motoren kan gaan leveren. "We eisen dat en we zullen het zien. Maar motoren worden niet in vier of vijf jaar gebouwd. Andretti zal in het begin akkoord moeten gaan met een van de twee motoren." Ben Sulayem doelt hierbij op Honda en Alpine, die allebei op dit moment niet meer dan een team mogen ondersteunen met motoren.

FIA heeft de macht

Mochten partijen als Alpine, Honda of welke aangemelde leverancier dan ook geen interesse hebben in een samenwerking met Andretti totdat Cadillac in staat is om motoren te leveren, dan mag volgens Ben Sulayem de FIA ingrijpen. "Het werkt zo, met de regels, dat niemand er nee tegen kan zeggen. Als alle teams nee zeggen, dan heeft de FIA de macht om door te gaan en te zeggen: de minste twee [motorfabrikanten] die worden gebruikt, dan loten we en nemen we er één. Het is geen geheim, en ik weet zeker dat het Alpine of Honda is. Zij zouden dan winnen, want dat zijn de regels." Andretti zal hiervoor voor 1 juni 2024 een verzoek voor in moeten dienen bij de FIA.

General Motors

Ben Sulayem denkt dat General Motors, dat met Cadillac in 2026 dus de sport komt versterken als leverancier van Andretti, in staat is om zelfs motoren te maken voor de Formule 1 en de FIA er goed aan heeft gedaan om dit op de lange termijn te eisen van het bedrijf. "Ik ben optimistisch over de komst van GM [General Motors] met de power unit. Ik ben erg optimistisch, niet alleen optimistisch. In de afgelopen 20 maanden hebben we twee grote OEM's gehad, Audi en Andretti/GM, en een power unit van Audi, en we zijn op de goede weg om een power unit van Cadillac te krijgen. Dat is een prestatie."