AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda heeft zijn bezorgdheid geuit over het feit dat Red Bull Racing zijn situatie wellicht verkeerd zou kunnen interpreteren. De Japanner zegt dit te midden van speculaties. Tsunoda wordt namelijk de laatste tijd vaak in verband gebracht met een toekomstige overstap naar Aston Martin en Red Bull-teambaas Christian Horner zou volgens geruchten geen grote fan zijn van de Japanner.

De line-up van de coureurs bij Red Bull voor 2024 is op papier al duidelijk, met Max Verstappen en Sergio Pérez die beide een contract hebben voor 2024. Toch is het stoeltje van Pérez alles behalve veilig vanwege zijn huidige prestaties en zou hij volgens de geruchten van afgelopen weekend tot het einde van het seizoen krijgen om de tweede plaats in het kampioenschap bij de coureurs veilig te stellen. Tsunoda en zijn huidige teamgenoot Daniel Ricciardo zullen, mocht de Mexicaan hier niet in slagen, waarschijnlijk betrokken zijn bij de eventuele strijd om het stoeltje naast Verstappen. Beide coureurs zijn voor 2024 al bevestigd bij AlphaTauri.

Tsunoda en Aston Martin

Hoewel de prestaties uiteindelijk zullen bepalen wie de teamgenoot van Verstappen wordt in 2024 of 2025, worden de vooruitzichten van Tsunoda vertroebeld door de aanstaande samenwerking tussen Honda en Aston Martin. De Japanse fabrikant is van plan om vanaf 2026 motoren aan Aston Martin te leveren en gezien de steun die Tsunoda krijgt van Honda gedurende zijn hele carrière zou deze samenwerking hem een sterke kandidaat voor een stoeltje naast Fernando Alonso kunnen maken.

Tsunoda hoopt op Red Bull-stoeltje

In gesprek met The Race gaat Tsunoda in op de geruchten rondom hem en Aston Martin sinds de samenwerking met Honda is aangekondigd. Op de vraag of Tsunoda denkt dat hij meedoet om het stoeltje bij Red Bull naast Verstappen, reageert de Japanner. "Ik hoop het, om eerlijk te zijn. Het belangrijkste is dat ik niet wil dat Red Bull verkeerd begrijpt dat ik me nu alleen op Aston Martin of iets anders concentreer. Ik ben bij AlphaTauri en ik werk al sinds mijn achttiende bij Red Bull, dus ik concentreer me alleen op het optreden voor Red Bull en niet voor Aston Martin. Hopelijk begrijpen ze deze dingen niet verkeerd en nemen ze mijn toekomst echt serieus. Als ik goed presteer als coureur, maken ze zich hopelijk meer zorgen. Als ik dat niet deed, begrijp ik het. Maar als ik mijn prestaties kan laten zien, zou ik graag wat meer aandacht willen."