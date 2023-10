Lars Leeftink

Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team zal vanaf 2024 afscheid gaan nemen van Cognizant als titelsponsor. Het team van Lawrence Stroll blijft wel samenwerken met het bedrijf, maar zal geen titelsponsor blijven van het Formule 1-team.

Tegenover de Britse tak van RacingNews365 heeft een woordvoerder van Aston Martin vertelt dat het F1-team afscheid gaat nemen van Cognizant als teamsponsor. Toch is het team erg te spreken over de samenwerking, die op een andere manier wel voortgezet gaat worden. "Cognizant was onze eerste titelpartner en zij gingen in zee met Aston Martin om de reputatie van hun merk op te bouwen. Cognizant is een bedrijf van 35 miljard dollar met 300.000 werknemers, maar drie jaar geleden was het geen bekende naam. Door de eerste fase van hun samenwerking met ons, hebben ze dat bereikt - nu weten veel meer mensen wie Cognizant is en wat ze doen."

Gepland afscheid

Verder maakt de woordvoerder van Aston Martin duidelijk dat alles tijdens de samenwerking volgens plan is verlopen en dat het wijzigingen van de samenwerking ook onderdeel van het plan is. "Dit was altijd gepland als fase twee van die relatie. Na het bereiken van wereldwijde naamsbekendheid, verdiepen ze hun samenwerking met ons, passen ze hun digitale transformatie toe op ons bedrijf - zowel op als naast het circuit - en bouwen we nu aan een diepere, bredere relatie met hen." Het Saudi-Arabische Aramco, dat actief is in de olie markt, zou de favoriet zijn om de nieuwe titelsponsor van het team te worden.

Wanneer bekendmaking?

Wanneer mogen de fans de nieuwe naam verwachten? "De nieuwe teamnaam wordt begin 2024 bevestigd". De verandering zal doorgevoerd worden twee seizoenen voor de start van de samenwerking met Honda, waarmee Aston Martin het nieuwe tijdperk in de Formule 1 vanaf 2026 in zal gaan. Het Japanse bedrijf zal de motoren gaan leveren die Red Bull de afgelopen seizoenen met veel succes heeft gebruikt in een poging de volgende stap te zetten.