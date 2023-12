Brian Van Hinthum

Toto Wolff heeft er twee zware jaren opzitten met het team van Mercedes en de teambaas hoopt in 2024 eindelijk een stap naar voren te zetten. Voorlopig denkt hij in ieder geval nog lang niet na over zijn pensioen, vooral ook omdat hij nog geen vaardige vervanger rond ziet lopen.

Het Formule 1-seizoen van 2023 zit er na een lang jaar met 22 races op. Voor sommige teams jammer, terwijl andere teams niet rouwig zijn dat het boek van dit jaar gesloten kan worden. Eén van die laatste teams zal de renstal van Mercedes zijn. Nadat men in 2022 op grote achterstand begon richting de top, gebeurde in 2023 eigenlijk weer hetzelfde. Richting het einde van het seizoen werd het gat wel wat kleiner, maar Duitse formatie bleef kwakkelen en sloot het jaar af zonder overwinning. De tweede plek in het wereldkampioenschap werd in Abu Dhabi wél veiliggesteld.

Nog geen pensioen

Een doekje voor het bloeden voor de formatie van Wolff. Na jaren van totale dominantie is het voor het team natuurlijk lastig om te accepteren dat die rol inmiddels aan Red Bull Racing is vergeven en men doet er in Brackley dan ook alles aan om de hegemonie weer naar zich toe te trekken. Ondanks de twee belabberde jaren, peinst Wolff er nog niet over om aan zijn pensioen te denken: "Nee, dat doe ik niet. Ik denk dat ik op mijn gebied van expertise nog altijd bijdragen kan leveren aan het team", vertelt hij aan PlanetF1.

Behoorlijk emotioneel

De Oostenrijker geeft toe dat het hem echter niet altijd even gemakkelijk afgaat. "Het gaat erom om de boel bij elkaar te houden. Soms ben ik wel behoorlijk emotioneel. Maar ze kennen me allemaal zo goed en weten dat ik soms lastige momenten heb op zondagavond. Ik kan nog steeds bijdragen." Bovendien ziet de Mercedes-voorman nog geen adequate vervanger rondlopen: "Ik heb helaas nog niemand gevonden die meer energie, meer drive en meer vaardigheden heeft. Dat zijn allemaal factoren die naar mijn idee erg belangrijk zijn als teambaas en CEO."