FIA-president doet stapje terug, Bottas over 'uitputtende' jaren naast Hamilton | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1 is langzaam maar zeker weer aan het opstarten met de presentaties van de afgelopen dagen. Vandaag werd bekend dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem een stapje terug zal doen binnen de organisatie van de autobond. Valtteri Bottas doet een boekje open over de jaren bij Mercedes naast Lewis Hamilton en Christian Horner wijdt uit over de interesse die Ferrari in hem had. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'FIA-president Ben Sulayem neemt besluit en doet stap terug binnen organisatie'

Mohammed Ben Sulayem lijkt zich aangesproken te voelen nadat hij de afgelopen maanden na verschillende uitspraken flink wat kritiek te verwerken kreeg. De geruchten zijn nu dat hij wat macht en verantwoordelijkheid gaat inleveren. Hele artikel lezen? Klik hier

Las Vegas keurt plan goed: Grand Prix kan komende tien jaar op F1-kalender staan

Het lijkt erop dat de Grand Prix van Las Vegas de komende jaren nog terug te vinden is op de kalender. Het circuit heeft momenteel een contract van drie jaar, tot eind 2025, maar daar kan wel eens snel verandering in gaan komen. Daar waar de race dus drie seizoenen sowieso nog op de kalender staat, lijkt de organisatie dankzij goedkeuring van de lokale politiek al vooruit te lopen op een langer contract. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner liet 'zeer vleiend' aanbod van Ferrari links liggen

Christian Horner onthult dat Ferrari hem in 2022 een aanbod heeft gedaan om over te stappen. Hoewel Horner de interesse zeer vleiend vond, gaf de loyaliteit aan Red Bull Racing uiteindelijk de doorslag. Hele artikel lezen? Klik hier

Domenicali reageert op kritiek coureurs: "Zullen nooit iemand de mond snoeren"

Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, heeft voor het eerst gereageerd op de enorme kritiek die de sport van fans en coureurs heeft gekregen na het doorvoeren van regels omtrent politieke statement van coureurs tijdens raceweekenden. Hele artikel lezen? Klik hier

Bottas over rijden in één team met Hamilton: "Waren vijf uitputtende jaren"

Valtteri Bottas fungeerde jarenlang als de rechterhand van Lewis Hamilton en het tweetal wist samen tot grote successen te komen voor het team van Mercedes. De Fin lijkt echter wel met gemengde gevoelens terug te kijken op de samenwerking met de zevenvoudig wereldkampioen en hij omschrijft die periode samen als 'uitputtend'. Hele artikel lezen? Klik hier

