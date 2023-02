Brian Van Hinthum

Woensdag 8 februari 2023 17:25

Valtteri Bottas fungeerde jarenlang als de rechterhand van Lewis Hamilton en het tweetal wist samen tot grote successen te komen voor het team van Mercedes. De Fin lijkt echter wel met gemengde gevoelens terug te kijken op de samenwerking met de zevenvoudig wereldkampioen en hij omschrijft die periode samen als 'uitputtend'.

Bottas en Hamilton reden enkele jaren samen voor het team van Mercedes en de samenwerking tussen het tweetal leverde de Duitse renstal grote successen op: zo pakte men tussen 2016 en 2021 alle vijf de constructeurskampioenschappen én wist Hamilton met Bottas als wingman vier wereldtitels op zijn naam te schrijven. Enkel in 2021 ging het mis, toen Max Verstappen er met de zege vandoor ging. Het leek er echter niet altijd op dat de Fin zich gelukkig voelde bij de Mercedes-stal en vaak moest hij dan ook overwinningen en podiumplekken opgeven voor Hamilton.

Hamilton de betere coureur

Hoewel de Fin als teamgenoot van Hamilton tien overwinningen en maar liefst 58 podiums in de koningsklasse wist te pakken, was het niet altijd even gemakkelijk om alsmaar als tweede viool achter de Brit te fungeren. "In zo'n competitieve omgeving was het moeilijk om te accepteren. Pas in het laatste jaar lukte het mij om te accepteren dat Lewis Hamilton de betere coureur was", vertelt Bottas tegenover Helsingin Sanomat.

Uitputtende jaren

De Fin leek zich vaak betrekkelijk goed te schikken in zijn rol als tweede coureur, maar was in zijn hoofd continue bezig met het zoeken van manieren om Hamilton te grazen te nemen. "Ik vroeg me altijd af hoe ik hem kon verslaan en het wereldkampioenschap kon pakken. Het waren vijf behoorlijk uitputtende jaren. Ik wilde alles meteen winnen en toen dat niet gebeurde was het behoorlijk lastig om te accepteren", besluit Bottas.

