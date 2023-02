Lars Leeftink

Dinsdag 7 februari 2023 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Max Verstappen volgens de geruchten zijn trainingsschema heeft aangepast om klaar te zijn voor het seizoen 2023. Daarnaast onthulde Alfa Romeo de livery voor het seizoen 2023, waren de fans op social media lovend over de livery en liet Valtteri Bottas weten zin te hebben in het nieuwe seizoen. Dit is de GPFans Recap van 7 februari.

'Verstappen veranderde trainingsschema vanwege vroege seizoensstart'

Max Verstappen verscheen afgelopen vrijdag tijdens het Red Bull-evenement voor het eerst sinds de Grand Prix van Abu Dhabi van afgelopen jaar weer voor de camera's, en daarbij viel het veel mensen op dat de tweevoudig wereldkampioen een zeer afgetraind bekkie had. Meer lezen? Klik hier! De reactie van Verstappen lezen? Klik hier!

Social media reageert massaal op foutje Alfa Romeo tijdens lancering C43

Het Formule 1-team van Alfa Romeo pakte dinsdagochtend groots uit met de lancering van de C43, maar het evenement verliep vrijwel direct vanaf de start moeizaam door problemen met de live-uitzending. Hierdoor lekte de renstal haar eigen auto vroegtijdig. Meer lezen? Klik hier!

In beeld: Alfa Romeo presenteert de nieuwe auto voor het Formule 1-seizoen 2023

Het Formule 1-team van Alfa Romeo heeft zojuist de C43 gelanceerd, de auto voor het seizoen van 2023. De formatie heeft gekozen voor een rode met zwarte livery, in plaats van de wit met rode kleuren van 2022. Meer lezen? Klik hier!

POLL: is de zwarte en rode livery van Alfa Romeo voor 2023 geslaagd?

Dinsdagochtend was het de beurt aan Alfa Romeo om de livery voor het seizoen 2023 te tonen aan de buitenwereld. Daar waar het ook de eerste echte lancering van de auto was, gaat het bij zo'n onthulling natuurlijk vooral om de livery. Meer lezen? Klik hier!

Bottas geeft eerste reactie na onthulling C43: "Voorrecht om deze machine te rijden"

Het Formule 1-team van Alfa Romeo heeft zojuist haar nieuwe wapentuig voor komend seizoen onthuld: de C43. De herkenbare rode kleur van afgelopen seizoen is in tact gebleven, maar de witte gedeeltes hebben nu plaats gemaakt voor zwart. Valtteri Bottas heeft zijn eerste reactie gegeven op de nieuwe auto. Meer lezen? Klik hier!

