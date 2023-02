Jan Bolscher

Dinsdag 7 februari 2023 10:15 - Laatste update: 10:55

Het Formule 1-team van Alfa Romeo heeft zojuist de C43 gelanceerd, de auto voor het seizoen van 2023. De formatie heeft gekozen voor een rode met zwarte livery, in plaats van de wit met rode kleuren van 2022.

Alfa Romeo is hiermee het vierde team dat een eerste impressie geeft van het nieuwe wapenfeit. De Zwitserse renstal kende in 2022 een relatief goed seizoen met de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Een grote stap vooruit ten opzichte van 2021, waar getekend moest worden voor de negende stek. Met de C43 hoopt Alfa Romeo de stijgende lijn door te kunnen zetten. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu nemen plaats aan het stuur, met Alessandro Alunni Bravi als kersverse teambaas.

