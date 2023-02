Bottas geeft eerste reactie na onthulling C43: "Voorrecht om deze machine te rijden"

Jeen Grievink

7 februari 2023

Het Formule 1-team van Alfa Romeo heeft zojuist haar nieuwe wapentuig voor komend seizoen onthuld: de C43. De herkenbare rode kleur van afgelopen seizoen is in tact gebleven, maar de witte gedeeltes hebben nu plaats gemaakt voor zwart. Valtteri Bottas heeft zijn eerste reactie gegeven op de nieuwe auto.

Samen met Zhou Guanyu zal Bottas komend seizoen wederom de grid gaan betreden in de auto van Alfa Romeo. Ditmaal doet hij dit in een voornamelijk rood-zwarte wagen. Optisch een duidelijke wijziging ten opzichte van vorig seizoen, maar geldt dat ook voor de onderdelen onder de motorkap? Wat verwacht Bottas van de fonkelnieuwe C43 en het komende seizoen? Bij de onthulling van de nieuwe auto liet de Fin zich voor het eerst uit over zijn doelstellingen voor aankomend jaar.

Bottas is "opgeladen" en klaar voor nieuwe seizoen met C43

"Ik heb een goede pauze (winterstop, red.) gehad. Het was belangrijk, want nu het seizoen weer gaat beginnen moet je vol gas kunnen gaan tot het einde van het jaar. Dus een mentale en fysieke reset is belangrijk. Ik ben weer volledig opgeladen en klaar om te beginnen", zo vertelt hij aan de desk tijdens de live-uitzending van Alfa Romeo op YouTube. Bottas heeft al behoorlijk wat jaren achter de rug in de Formule 1 en heeft dan ook al meerdere car launches achter de rug. Wat betekent zo'n dag nog voor hem? "Je bent altijd enthousiast. Ik krijg deze vraag heel vaak, maar je blijft altijd enthousiast. Je blijft immers een racer en we zijn bevoorrecht dat we dit soort machines mogen rijden."

De nieuwe C43 van Alfa Romeo

Bottas spreekt van "privilege" om in C43 te mogen rijden

Hij vervolgt: "Deze auto's zijn in oneindig veel dagen ontwikkeld. Er zijn zoveel uren werk ingegaan. Het is echt een privilege om de auto te zien en vooral om er in te mogen rijden." Om deze auto's volledig te kunnen benutten, dien je als coureur topfit te zijn. En dat is Bottas, want hij heeft tijdens de winterstop veel gefietst. "En nu het seizoen dichterbij komt, ben ik begonnen met steeds meer specifieke trainingen voor het rijden", zo zegt hij.

Hoe gaat de C43 presteren op het asfalt?

Maar of de C43 ook snel gaat zijn, dat is nog even afwachten. Of Bottas betrokken is geweest bij de samenstelling van de bolide, laat hij in het midden. "Als de auto snel is, dan heb ik deze in feite ontworpen. Maar als hij niet snel is, heb ik er niets mee te maken gehad", zo knipoogt hij.

