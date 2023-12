Jan Bolscher

Maandag 4 december 2023 21:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere goed nieuws voor Max Verstappen. De Nederlander heeft de eerste prestigieuze eretitel van het jaar binnen, en de kans is groot dat er nog een aantal zullen volgen. Verder heeft de FIA aangegeven op korte termijn een aantal mazen in de wet niet te kunnen dichten, heeft Lewis Hamilton op laten tekenen niets te voelen voor het winnen van races in een Red Bull, en heeft Sergio Pérez het slechtste weekend uit zijn carrière in de Formule 1 aangekaart. Dit alles lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen uitgeroepen tot coureur van het jaar tijdens prestigieuze Autosport awards

Max Verstappen heeft een week geleden een historisch F1-seizoen 2023 afgesloten en lijkt de komende maanden veel internationale en nationale prijzen toe te kunnen voegen aan zijn prijzenkast. De eerste prijs is amper een week na het einde van het seizoen namelijk al daar, want de Nederlander werd tijdens de awards van Autosport uitgeroepen tot beste internationale coureur van het jaar. Recent werd ook bekend dat de drievoudig wereldkampioen opnieuw is genomineerd voor de titel van Sportman Van Het jaar 2023 in Nederland, al vertelde Verstappen zelf eerder al eens die "belachelijke en oneerlijke prijs" niet te willen winnen. Meer lezen? Klik hier.

FIA niet van plan mazen in de wet snel aan te pakken: "Zal niet voor 2025 gebeuren"

Nikolas Tombazis, single seater-directeur van de FIA, is niet van plan drastische veranderingen door te voeren, zodat de mazen in de wet met betrekking tot het outwash-effect in 2024 of 2025 al aangepakt kunnen worden. Dit zal, aldus Tombazis, pas in 2026 het geval zijn. "Ik zou zeggen dat het waarschijnlijk 2026 wordt. We hebben geen intenties om dit voor 2025 te veranderen, tenzij iets onvoorspelbaars gebeurt. Ik denk niet dat het volgend jaar nog veel erger wordt, want ik denk niet dat er nog andere mazen zijn om wat uit te halen, zoals de voorvleugel en dat soort zaken", vertelt hij onder andere. Meer lezen? Klik hier.

Hamilton voelt weinig voor winnen met een Red Bull

Lewis Hamilton vertelt dat hij liever met Mercedes aan een auto werkt waarmee de concurrentie verslagen kan worden, dan dat hij achter het stuur stapt van "de meest dominante auto aller tijden. "Iedere coureur hier zou graag in de Red Bull rijden, en ik zeg niet dat ik er niet graag in zou rijden en niet graag zou willen voelen hoe goed het is, iedere coureur wil dat. We hebben twee moeilijke jaren gehad. En als we ernaar toe werken om die auto te verslaan, gaat dat een veel beter gevoel zijn dan door in de beste auto te stappen. Dat zou niet veel voor mij betekenen: in de meest dominante auto aller tijden stappen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. Meer lezen? Klik hier.

Pérez: 'Qatar waarschijnlijk mijn slechtste weekend ooit in deze sport"

Sergio Pérez legt uit waarom hij na het raceweekend in Qatar besloot om tafel te gaan met zijn team. De Red Bull Racing-coureur noemt het zijn slechtste weekend ooit in de sport: "Het was zo'n slecht weekend dat ik dacht: 'Zo slecht kan ik niet zijn, er is iets aan de hand.' Met raceweekenden die kort achter elkaar volgen heb ik soms het gevoel dat er niet genoeg tijd is om het allemaal door te nemen" Uiteindelijk ontdekten hij en zijn team dat er te veel werd geprobeerd om bepaalde vlakken te compenseren. Meer lezen? Klik hier.