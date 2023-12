Jan Bolscher

Maandag 4 december 2023 18:54

Sergio Pérez legt uit waarom hij na het raceweekend in Qatar besloot om tafel te gaan met zijn team. De Red Bull Racing-coureur noemt het "waarschijnlijk mijn slechtste weekend ooit in deze sport."

Pérez kende een lastig jaar in de Formule 1. De Mexicaan wist weliswaar beslag te leggen op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar de verschillen met teammaat Max Verstappen waren enorm. De 33-jarige coureur scoorde na 22 races uiteindelijk 285 punten, waar de Nederlander met 575 punten beslag legde op zijn derde achtereenvolgende wereldtitel. Verstappen won maar liefst negentien races, Pérez kwam twee keer als eerste over de streep.

Grand Prix van Qatar

In Qatar kwam Pérez tachtig seconden later dan Verstappen over de finish, waarna de Mexicaan besloot veel simulatiewerk te gaan verrichten en met zijn engineers om tafel te gaan. Op de vraag waarom, klinkt het: "Omdat Qatar het slechtste weekend in tijden was dat ik me kon herinneren", vertelt hij tegenover onder andere Motorsport.com. "Waarschijnlijk mijn slechtste weekend ooit in de sport. Het was zo'n slecht weekend dat ik dacht: 'Zo slecht kan ik niet zijn, er is iets aan de hand.' Met raceweekenden die kort achter elkaar volgen heb ik soms het gevoel dat er niet genoeg tijd is om het allemaal door te nemen."

Goede inzichten

Pérez vertelt dat hij en zijn team ontdekten dat - ondanks het nadeel in de afstelling van de auto - er geprobeerd werd om heel veel te compenseren: "En dat betekende eigenlijk dat we dingen gewoon niet goed deden. Ik denk dat dat echt heel goed is geweest aan onze kant. Ik bedoel, het was slecht dat het gebeurde, maar op een bepaalde manier was het heel goed, omdat het ons team echt heel erg heeft versterkt."