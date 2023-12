Jan Bolscher

Maandag 4 december 2023 17:55

Lewis Hamilton vertelt dat hij liever met Mercedes aan een auto werkt waarmee de concurrentie verslagen kan worden, dan dat hij achter het stuur stapt van "de meest dominante auto aller tijden."

Hamilton en Mercedes domineerden jarenlang in de Formule 1. De Brit reed zes van zijn zeven wereldtitels bij elkaar in dienst van de Duitse grootmacht en was lange tijd de te kloppen man op de grid. Inmiddels dateert de laatste overwinning van de 38-jarige coureur alweer uit 2021. Nu is het Max Verstappen die record na record breekt, terwijl Red Bull Racing bij uitstek het sterkste pakket op de baan heeft staan. Toch voelt Hamilton er weinig voor om voor de Oostenrijkse formatie te rijden.

Dromen van een winnende auto

"Ik denk dat de verlenging van mijn contract mijn toewijding aan het team laat zien", wordt Hamilton geciteerd door F1i.com. "Laten we eerlijk zijn: iedere coureur die hier racet, droomt ervan om in een winnende auto te zitten. En ik denk dat het in mijn jongere jaren bij McLaren, toen ik nog niet zo succesvol was, het veel aantrekkelijker was geweest. Toen ik naar dit team verhuisde, genoot ik ervan om naar een team te gaan dat nog geen succes had, maar wel de visie had om te groeien en het team op te bouwen. Toen we dat hadden gedaan, was het een veel beter gevoel."

Aan de weg timmeren met Mercedes

De Mercedes-coureur vervolgt: "Iedere coureur hier zou graag in de Red Bull rijden, en ik zeg niet dat ik er niet graag in zou rijden en niet graag zou willen voelen hoe goed het is, iedere coureur wil dat. We hebben twee moeilijke jaren gehad. En als we ernaar toe werken om die auto te verslaan, gaat dat een veel beter gevoel zijn dan door in de beste auto te stappen. Dat zou niet veel voor mij betekenen: in de meest dominante auto aller tijden stappen. Samenwerken met het team en in staat zijn ze te verslaan... Dat zou veel beter zijn voor mijn nalatenschap."