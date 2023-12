Lars Leeftink

Nikolas Tombazis, single seater-directeur van de FIA, is niet van plan drastische veranderingen door te voeren, zodat de mazen in de wet met betrekking tot het outwash-effect in 2024 of 2025 al aangepakt kunnen worden. Dit zal, aldus Tombazis, pas in 2026 het geval zijn.

In 2022 werden er nieuwe technische reglementen ingevoerd als onderdeel van de start van een nieuw tijdperk in de koningsklasse. Red Bull Racing en Max Verstappen zijn tijdens dit tijdperk de dominante factor geweest, met beide kampioenschappen die in zowel 2022 als 2023 met een ruime voorsprong naar Red Bull en Verstappen gingen. In 2022 bleek het makkelijker voor de coureurs om in te halen dan in 2021 het geval was, maar nu de teams meer over de auto's beginnen te leren lijkt dit in 2023 niet meer het geval te zijn. Teams beginnen hun kansen te grijpen en mazen in de wet te vinden.

Turbulente lucht slechter

Iets wat daar ten grondslag aan ligt, aldus Tombazis tegenover Motorsport.com, is het outwash-effect. Door het maximaliseren van de outwash bij een auto, iets wat veel teams steeds meer beginnen te doen door mazen in de wet te vinden, is het voor de coureurs lastiger geworden om de auto voor zich bij te houden. "De turbulente lucht is dit jaar zeker een beetje slechter geworden. We wisten dat het wat zou verslechteren naarmate de teams zich wat meer zouden ontwikkelen, maar er waren een paar specifieke gebieden van de auto waar we niet snel genoeg wat mazen in de wet konden dichten. Dat maakte het alleen maar erger." Teams hebben mazen in de wet gevonden bij de delen rondom de wielen, de brake ducts voorin en de endplate van de voorvleugel, aldus Tombazis. "We hebben nu geleerd hoe het de volgende keer moet. Maar ook al werd de turbulente lucht wat slechter vergeleken met 2022, is het nog steeds aanzienlijk beter dan in 2021."

Niet eerder dan 2026 veranderingen

Hoewel Tombazis erkent dat er veranderingen doorgevoerd moeten worden, verwacht hij niet dat dit in 2024 of 2025 gaat gebeuren. "Ik zou zeggen dat het waarschijnlijk 2026 wordt. We hebben geen intenties om dit voor 2025 te veranderen, tenzij iets onvoorspelbaars gebeurt. Ik denk niet dat het volgend jaar nog veel erger wordt, want ik denk niet dat er nog andere mazen zijn om wat uit te halen, zoals de voorvleugel en dat soort zaken. Ik verwacht daarom dat het zeer erg gelijk zal blijven. Ik denk ook niet dat het gedurende het jaar slechter is geworden: het was gewoon een stap van vorig jaar naar dit jaar."