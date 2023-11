Vincent Bruins

Donderdag 23 november 2023 21:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nog één nachtje slapen en dan begint het laatste raceweekend van het seizoen: de Grand Prix van Abu Dhabi. Het gespreksonderwerp van de dag was Christian Horner die claimde dat het management van Lewis Hamilton contact had opgenomen met Red Bull Racing om een mogelijke toekomst te bespreken. De zevenvoudig wereldkampioen heeft dit stellig ontkend. De teambaas van de Oostenrijkse renstal houdt echter voet bij stuk. Ferrari-topman John Elkann heeft ondertussen van zich laten horen. Hij is niet te spreken over hoe de FIA met straffen omgaat. De internationale autosportbond heeft vandaag uitgelegd hoe het kunstmatige intelligentie gaat inzetten op het Yas Marina Circuit. McLaren kondigde verder vandaag nog haar nieuwe reservecoureur aan en de Britse overheid heeft het reisadvies naar de Verenigde Arabische Emiraten aangescherpt.

Ferrari-voorman Elkann niet te spreken over FIA na putdekseldebacle Sainz

Eén van de discutabele momenten tijdens de Grand Prix van Las Vegas zat hem in de veelbesproken gridstraf voor Carlos Sainz naar aanleiding van zijn opgelopen schade in de vrije training op vrijdag. De Spanjaard reed over een deksel met een kapot chassis en een kapotte power unit tot gevolg. De hele gang van zaken schoot in het verkeerde keelgat bij Ferrari. Het team liet via Sainz en Frédéric Vasseur de onvrede al blijken en dit keer mengt zelfs Ferrari-voorzitter Elkann zich in de discussie, ondanks dat hij zelden van zich laat horen in de media. Het is volgens de Amerikaan één van de vele voorbeelden waarin de FIA de laatste jaren tekort is geschoten. Zo wijst hij ook naar de budgetcapoverschrijding van Red Bull Racing en de slotrace van 2021 in Abu Dhabi: "Het is belangrijk om duidelijkheid te verschaffen binnen de regels", stelt hij in gesprek met BBC. Meer lezen? Klik hier!

Britse overheid verscherpt reisadvies en waarschuwt voor terroristen in Abu Dhabi

Het aankomend weekend staat in de Verenigde Arabische Emiraten de laatste Grand Prix van het jaar op het programma. Helemaal veilig is het echter niet om naar het land af te reizen. Althans, dat meent de Britse overheid. De regering waarschuwt voor mogelijke terroristische aanslagen in het land. Enkele weken geleden circuleerden er berichten over het mogelijk afgelasten van de slotrace van het seizoen wegens de situatie in het Midden-Oosten en dan met name in Israël. Dat gerucht werd vrij snel naar het rijk der fabelen verwezen, maar helemaal veilig lijkt de situatie in de Emiraten ook weer niet te zijn. De Britse overheid heeft op de eigen website de reisadviezen richting het land aangescherpt wegens terroristische dreiging: "De kans is groot dat terroristen aanvallen willen uitvoeren in de VAE. Aanvallen kunnen willekeurig zijn. Ook op plekken met buitenlanders", zo wordt er geschreven. Meer lezen? Klik hier!

FIA gaat kunstmatige intelligentie inzetten om track limits te controleren

Er is binnen de Formule 1 al jaren geklaag over track limits en dat het niet goed wordt gecontroleerd of dat het überhaupt gecontroleerd moet worden. De FIA hoopt door middel van kunstmatige intelligentie (AI) de track limits beter te controleren. De Remote Operations Centre (ROC) van de internationale autosportbond gaat het aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi al inzetten. Na Oostenrijk is er namelijk al een boel aan het systeem tussen het ROC en de wedstrijdleiding verbeterd. Zo is het team dat over de track limits gaat, uitgebreid van vier naar acht personen. Ze konden in Qatar door het systeem van de 820 mogelijke overtredingen er maar liefst 141 uithalen waar daadwerkelijk een straf uit had kunnen komen. Dat verlaagt de werkdruk bij de wedstrijdleiding weer die uiteindelijk 51 rondetijden verwijderde. Aankomend weekend komt er nog een verbetering aan het systeem bij: de zogeheten 'Computer Vision'. Meer lezen? Klik hier!

O'Ward voegt zich als reservecoureur bij Mclaren F1-team voor 2024

Het Formule 1-team van McLaren maakte vandaag bekend dat IndyCar-coureur Pato O'Ward zich voor het seizoen van 2024 bij de nog groeiende pool van reservecoureurs voor de Britse formatie zal voegen. De 24-jarige Mexicaan voegde zich in 2020 al bij Arrow McLaren, het IndyCar-team van de renstal. Sindsdien heeft hij meerdere knappe prestaties neergezet in de Amerikaanse raceklasse. Ook heeft O'Ward al meerdere keren wat ervaring op kunnen doen met Formule 1-auto's. "Ik ben er klaar voor om deze rol op mij te nemen binnen de McLaren-familie," vertelde de nieuwe reservecoureur. "Ik heb veel tijd doorgebracht met het Formule 1-team, door vrije trainingen te verrijden en aan testdagen deel te nemen. Ik zeg altijd dat het geen slechte dag kan zijn als je in een Formule 1-auto kan springen." Meer lezen? Klik hier!

Hamilton ontkent uitspraken Horner: "Ik heb geen idee waar hij het over heeft"

Woensdagavond verschenen er opmerkelijke quotes vanuit Christian Horner, die wereldkundig maakte dat er vanuit het managementteam van Lewis Hamilton met Red Bull Racing gesproken is over een mogelijke overgang naar het team. Sky Sports vroeg de Mercedes-coureur naar de opmerkelijke woorden en de zevenvoudig wereldkampioen gaf aan van niks te weten. "Ik weet dat [het verhaal] vanuit Christian is gekomen. Ik heb geen idee waar hij het over heeft. Niemand, zover als ik weet, van mijn team heeft met hem gesproken. Ik heb in jaren niet met Christian gesproken", maakt Hamilton duidelijk. De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Hij heeft eerder dit jaar geprobeerd om een meeting met mij te organiseren. maar dat is het dan ook. Ik weet het niet echt." Meer lezen? Klik hier!

Horner houdt voet bij stuk over contact kamp Hamilton en Red Bull: "Misschien ongemakkelijk voor Lewis"

In aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi maakte Christian Horner bekend dat Lewis Hamilton contact had opgenomen met Red Bull Racing. Volgens de teambaas deed de zevenvoudig wereldkampioen een serieuze poging om aan de slag te gaan bij het Oostenrijkse team, voordat hij zijn handtekening zette onder een contractverlenging bij Mercedes. Hamilton ontkende dit, maar in een gesprek met RaceFans bleef Horner volhouden dat er daadwerkelijk contact was geweest tussen kamp Hamilton en Red Bull. "Ze lieten gewoon hun interesse blijken. Maar dat is niet iets ongewoons, laten we het zo zeggen. Misschien was het een beetje ongemakkelijk voor Lewis, uiteraard met zijn eigen team. Maar het is dus niet ongewoon voor mensen op contact op te nemen. Ik ga niet in detail in op de waar, wie en waarom, maar misschien deden ze hun werk niet, als ze [geen contact hadden opgenomen]." Meer lezen? Klik hier!