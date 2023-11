Vincent Bruins

In aanloop naar de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi maakte Christian Horner bekend dat Lewis Hamilton contact had opgenomen met Red Bull Racing. Volgens de teambaas deed de zevenvoudig wereldkampioen een serieuze poging om aan de slag te gaan bij het Oostenrijkse team, voordat hij zijn handtekening zette onder een contractverlenging bij Mercedes. Hamilton ontkende dit, maar Horner houdt voet bij stuk.

In gesprek met de Daily Mail legde de teambaas uit dat er meerdere keren vanuit het kamp van Hamilton aan de deur was geklopt bij Red Bull: "We hebben in de loop der jaren verschillende gesprekken gehad over de komst van Lewis. Ze hebben een paar keer contact opgenomen. De laatste keer, eerder dit jaar, was er een vraag of er interesse zou zijn. Maar ik zie Max en Lewis niet samenwerken. De dynamiek zou niet goed zijn. We zijn 100 procent tevreden met wat we hebben." Of Hamilton nou wel of niet contact heeft opgenomen, voor de Brit was er dus sowieso geen plek bij de energydrankfabrikant.

Dingen wat opschudden

Op de mediadag op het Yas Marina Circuit werd Hamilton door Sky Sports ondervraagd over de uitspraken van Horner, waarop de Mercedes-coureur reageerde: "Ik weet dat [het verhaal] vanuit Christian is gekomen. Ik heb geen idee waar hij het over heeft. Voor zover ik weet heeft niemand van mijn team hem gesproken. Ik heb in jaren niet met Christian gesproken. Hij heeft eerder dit jaar geprobeerd om een meeting met mij te organiseren. maar dat is het dan ook. Ik weet het niet echt. Volgens mij probeert hij gewoon de dingen wat op te schudden. Er zijn geen vertrouwelijke gesprekken [met Red Bull geweest]. Ik weet het niet. Je kent Christian, hij houdt van dit soort dingen."

Geen geheime ontmoetingen

In gesprek met RaceFans eerder vandaag bleef Horner echter volhouden dat er daadwerkelijk contact was geweest tussen kamp Hamilton en Red Bull. "Ze lieten gewoon hun interesse blijken. Maar dat is niet iets ongewoons, laten we het zo zeggen. Misschien was het een beetje ongemakkelijk voor Lewis, uiteraard met zijn eigen team. Maar het is dus niet ongewoon voor mensen op contact op te nemen. Ik ga niet in detail in op de waar, wie en waarom, maar misschien deden ze hun werk niet, als ze [geen contact hadden opgenomen]. Ik zou behoorlijk verrast zijn, als ze Lewis hierover niet hadden geïnformeerd, maar je weet maar nooit hoe managements te werk gaan met verschillende atleten." Horner verduidelijkte wel dat hij geen directe gesprekken heeft gevoerd met Hamilton, maar alleen dat het dus zijn management was dat contact had opgenomen. "Er waren geen geheime ontmoetingen met Lewis om te praten over rijden voor Red Bull."