Er is binnen de Formule 1 al jaren geklaag over track limits en dat het niet goed wordt gecontroleerd of dat het überhaupt gecontroleerd moet worden. De FIA hoopt door middel van kunstmatige intelligentie (AI) de track limits beter te controleren. De Remote Operations Centre (ROC) van de internationale autosportbond gaat het aankomend weekend tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi al inzetten.

Het overschrijden van de track limits is al langere tijd een punt van discussie. Een memorabel voorbeeld is Max Verstappen die in de laatste ronde Kimi Räikkönen passeerde voor de derde plaats in de Grand Prix van de Verenigde Staten van 2017. De Nederlander zat net iets teveel aan de binnenkant van de kerb door bocht 17 en raakte zijn podium kwijt door een tijdstraf. Nog een voorbeeld is de Oostenrijkse Grand Prix van eerder dit seizoen. Maar liefst 1200 meldingen van overschrijdingen van track limits waren binnengestroomd en het was niet meer bij te houden voor de stewards. Aston Martin diende een protest in tegen de resultaten van de race op de Red Bull Ring en kreeg haar gelijk. De wedstrijdleiding deelde een aantal extra straffen uit. Haas probeerde hetzelfde na de race op Circuit of the Americas in Texas. Er kwamen onboardbeelden uit van onder andere Alexander Albon en Sergio Pérez die bocht 6 hadden afgestoken, maar in dit geval kreeg het team geen gelijk. Overigens, eerder datzelfde weekend raakte Verstappen nog zijn pole position kwijt vanwege het overschrijden van de limiet. Ook in de kwalificatie in Qatar was er verwarring tijdens de interviews voor de top drie, toen de stewards besloten rondetijden van de McLarens te verwijderen.

Geen verbale communicatie meer

Het ROC werd drie weken voor de Grand Prix van Bahrein in 2022 opgericht. Tijdens de eerste paar races werd de technologie gekalibreerd en werden er vooral observaties gemaakt. Daarna werden er steeds meer technologieën geïmplementeerd om het ROC in staat te stellen de wedstrijdleiding wat actiever te steunen. Het laatste deel van vorig jaar droeg het ROC echt bij aan het controleren van de reglementen tijdens sessies. Bij het ROC werden dan videobeelden bekeken en als ze een mogelijke overtreding zagen, gaven ze verbaal het tijdstip en de auto door aan de wedstrijdleiding die het vervolgens handmatig moesten vinden. Nu in het tweede seizoen sinds de oprichting van het ROC is het al wat meer geautomatiseerd, waarbij het videobeeld gepauzeerd kan worden en met één druk op de knop wordt de data op juistheid gecontroleerd en vervolgens doorgestuurd naar alle systemen bij de wedstrijdleiding. Verbale communicatie is er niet meer, omdat het sneller kan leiden tot fouten.

Computer Vision

Vooral na Oostenrijk is er een boel aan het systeem tussen het ROC en de wedstrijdleiding verbeterd. Zo is het team dat over de track limits gaat, uitgebreid van vier naar acht personen. Ze konden in Qatar door het systeem van de 820 mogelijke overtredingen er maar liefst 141 uithalen waar daadwerkelijk een straf uit had kunnen komen. Dat verlaagt de werkdruk bij de wedstrijdleiding weer die uiteindelijk 51 rondetijden verwijderde. Aankomend weekend komt er nog een verbetering aan het systeem bij, wanneer het ROC de zogeheten 'Computer Vision' gaat inzetten tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Deze AI-software berekent door middel van vormanalyse het aantal pixels dat over de track limits gaat. Deze kunstmatige intelligentie zal vervolgens steeds beter leren wat wel en niet een overschrijding van de baangrens is. Ook dit moet ervoor zorgen dat meldingen over mogelijke overschrijdingen waar sowieso geen straf uit zal komen, verminderd worden. Waar in Oostenrijk nog 1200 meldingen moest controleren, hoopt het ROC dit terug te brengen naar 50.