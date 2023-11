Brian Van Hinthum

Eén van de discutabele momenten tijdens de Grand Prix van Las Vegas zat hem in de veelbesproken gridstraf voor Carlos Sainz naar aanleiding van zijn opgelopen schade in de vrije training op vrijdag. Ferrari-president John Elkann vindt het tijd dat de FIA beter omgaat met controversiële zaken die de sport treffen.

Het team van Ferrari kreeg afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Las Vegas de putdeksel op de neus toen Carlos Sainz zijn wagen stuk reedt tijdens de eerste vrije training en hij - buiten de eigen schuld om - tien plaatsen straf moest incasseren richting de race op zondag. Door de losliggende putdeksel, die roet in het eten van de eerste én twee training gooide, liep de Spanjaard schade op. Het team moest de nodige onderdelen vervangen, waardoor Sainz met tien plaatsen gridstraf aan de race in de gokstad moest beginnen.

Duidelijkheid in de regels

De hele gang van zaken schoot in het verkeerde keelgat bij de Italiaanse renstal. Men liet via Sainz en Fred Vasseur de onvrede al blijken en dit keert mengt zelfs Elkann zich in de discussie, ondanks dat de voorzitter zelden van zich laat horen in de media. Het is volgens de Amerikaan één van de vele voorbeelden waarin de FIA de laatste jaren tekort is geschoten. Zo wijst hij ook naar de budgetcapoverschrijding van Red Bull Racing en de slotrace van 2021 in Abu Dhabi: "Het is belangrijk om duidelijkheid te verschaffen binnen de regels", stelt hij in gesprek met BBC.

Meerdere voorbeelden

Vervolgens komt hij met de voorbeelden: "Je wil niet dat er dingen gebeuren en eindigen zoals het 2021-wereldkampioenschap", zegt Elkann over de dramatische eerste wereldtitel van Max Verstappen. "Je wil geen situaties zoals in Vegas, waar je een tien plaatsen straf krijgt [buiten je eigen schuld om]. Als je het bekijkt vanuit het standpunt van de reglementen, ook wat we hebben gezien met de budgetcaps, is het belangrijk dat je op dat soort gebieden veel meer duidelijkheid weet te realiseren", besluit de Ferrari-voorman.