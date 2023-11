Jan Bolscher

Donderdag 23 november 2023 15:28 - Laatste update: 15:43

Het Formule 1-team van McLaren heeft zojuist bekendgemaakt dat IndyCar-coureur Pato O'Ward zich voor het seizoen van 2024 bij de nog groeiende pool van reservecoureurs voor de Britse formatie zal voegen.

De 24-jarige Mexicaan voegde zich in 2020 bij Arrow McLaren, het Indycar-team van de renstal. Sindsdien heeft hij meerdere knappe prestaties neergezet in de Amerikaanse raceklasse. Ook heeft O'Ward al meerdere keren wat ervaring op kunnen doen met Formule 1-auto's. Zo verreed hij in 2021 de Young Driver Test in Abu Dhabi, en kwam hij in 2022 in actie tijdens de eerste vrije training op hetzelfde circuit. Dit jaar zal hij zowel tijdens de eerste vrije training als tijdens de Young Driver Test in actie komen.

Vol programma

"Ik ben er klaar voor om deze rol op mij te nemen binnen de McLaren-familie", vertelt O'Ward. "Ik heb veel tijd doorgebracht met het Formule 1-team, door vrije trainingen te verrijden en aan testdagen deel te nemen. Ik zeg altijd dat het geen slechte dag kan zijn als je in een Formule 1-auto kan springen, dus ik kijk ernaar uit om mij volgend jaar bij de pool van reservecoureurs te voegen, naast mijn eigen verplichtingen bij Arrow McLaren. Andrea en Zak, bedankt voor deze geweldige kans."