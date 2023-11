Brian Van Hinthum

Donderdag 23 november 2023 13:13

Woensdagavond verschenen er opmerkelijke quotes vanuit Christian Horner, die wereldkundig maakte dat er vanuit het managementteam van Lewis Hamilton met Red Bull Racing gesproken is over een mogelijke overgang naar het team. De zevenvoudig wereldkampioen ontkent nu echter stellig dat er wat gespeeld heeft.

Er sloeg woensdag laat op de avond een bom in, toen Daily Mail quotes van Horner publiceerde waarin de Brit zegt dat Hamilton eerder dit jaar - voordat hij een nieuw contract bij Mercedes ondertekende - via zijn management gesproken zou hebben met Red Bull Racing. "We hebben in de loop der jaren verschillende gesprekken gehad over de komst van Lewis. Ze hebben een paar keer contact opgenomen. De laatste keer, eerder dit jaar, was er een vraag of er interesse zou zijn", zo deed de Britse teambaas van Red Bull uit de doeken.

Artikel gaat verder onder video

De Brit ontkent stellig

Vanzelfsprekend waren de uitspraken donderdag in de paddock onderwerp van gesprek. Sky Sports vroeg de Mercedes-coureur naar de opmerkelijke woorden en de Brit geeft aan van niks te weten. "Ik weet dat [het verhaal] vanuit Christian is gekomen. Ik heb geen idee waar hij het over heeft. Niemand, zover als ik weet, van mijn team heeft met hem gesproken. Ik heb in jaren niet met Christian gesproken", maakt Hamilton duidelijk. De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Hij heeft eerder dit jaar geprobeerd om een meeting met mij te organiseren. maar dat is het dan ook. Ik weet het niet echt."

Geen droom voor Red Bull te rijden

Hamilton moet lachen om de uitspraken van Horner: "Volgens mij probeert hij gewoon de dingen wat op te schudden. Er zijn geen vertrouwelijke gesprekken [met Red Bull geweest]. Ik weet het niet. Je kent Christian, hij houdt van dit soort dingen", vervolgt Hamilton. "Red Bull heeft het geweldig gedaan en is een indrukwekkend team. Elke coureur zou voor zo'n geweldige groep willen rijden. Het is alleen vanuit mij geen droom om van een mindere auto naar een winnende auto te gaan. Het is een droom om te beginnen vanaf waar we staan en dan weer te gaan winnen. Daarom bleef ik bij Mercedes."