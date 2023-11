Brian Van Hinthum

Donderdag 23 november 2023 08:58

Het aankomend weekend staat in de Verenigde Arabische Emiraten de laatste Grand Prix van het jaar op het programma. Helemaal veilig is het echter niet om naar het land af te reizen. Althans, dat meent de Britse overheid. De regering in het land waarschuwt voor mogelijke terroristische aanslagen in het land.

Het gaat hard in het slot van het seizoen met de races. Na een veelbewogen triple-header van Noord- naar Zuid-Amerika en twee weken later de Grand Prix van Las Vegas, is het het aankomend weekend alweer tijd voor de allerlaatste Grand Prix van dit jaar in Abu Dhabi. Onder de kunstlichten van het Yas Marina Circuit zullen de coureurs nog één keer hun kwaliteiten tonen, waarna zij na 22 races de tijd krijgen voor een welverdiende vakantie.

Terroristische aanslagen

Enkele weken geleden circuleerden er berichten over het mogelijk afgelasten van de slotrace van het seizoen wegens de situatie in het Midden-Oosten en dan met name in Israël. Dat gerucht werd vrij snel naar het rijk der fabelen verwezen, maar helemaal veilig lijkt de situatie in De Emiraten ook weer niet te zijn. De Britse overheid heeft op de eigen website de reisadviezen richting het land aangescherpt wegens terroristische dreiging: "De kans is groot dat terroristen aanvallen willen uitvoeren in de VAE. Aanvallen kunnen willekeurig zijn. Ook op plekken met buitenlanders", zo wordt er geschreven.

Race gaat gewoon door

Het statement vervolgt: "Terroristen blijven met statements komen waarin zij verklaren dat ze dreigen aanslagen te plegen in de Golfstaten." Men vermeldt verder nog plekken waar de aanslagen mogelijk plaats zouden kunnen vinden. Ondanks de verscherpte reisadviezen, gaat de race in Abu Dhabi volgens Express wél gewoon door. De organisatie heeft 'geen informatie ontvangen dat de veranderingen enige impact zullen hebben op de situatie'. Tevens vermeldt men dat er desalniettemin strenge beveiliging op de been is rondom de race. De reisadviezen van de Nederlandse overheid zijn overigens ongewijzigd.