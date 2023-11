Remy Ramjiawan

Dinsdag 21 november 2023 11:33 - Laatste update: 11:33

Hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff in eerste instantie nog het Grand Prix-weekend in Las Vegas verdedigde, is hij inmiddels toch ook wel van mening dat de weggestuurde fans toch wel enigszins compensatie verdienen.

De race in Las Vegas was er eentje om de vingers bij af te likken, maar zo begon het weekend in de Amerikaanse gokstad niet. Op vrijdag blameerde de organisatie zich, want door een losse putdeksel werd de Ferrari van Carlos Sainz beschadigd. Na achter minuten in VT1 viel de rode vlag en de sessie zou vervolgens niet meer worden hervat. Door de inspectie liep ook de aanvangstijd van de tweede training uitstel op en uiteindelijk werden de fans weggestuurd. Dit had te maken met het personeel, dat op dat tijdstip, rond 2 uur 's nachts, niet meer kon werken en dus kon de veiligheid niet meer worden gegarandeerd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Racing Bulls mogelijk nieuwe naam AlphaTauri'

Overmacht

Tegenover RaceFans komt Wolff terug op zijn standpunt. "Ik denk dat het onvoorziene omstandigheden waren. Je kunt mensen niet zo laat aan het werk laten komen. En ik denk dat we voor volgend jaar misschien een soort buffer kunnen creëren. Maar het waren onvoorziene omstandigheden", zo dimt de Mercedes-teambaas wat in. Uiteindelijk wijst hij naar de communicatie en vooral het gebrek daaraan: "Communicatie kan vaak veel doen om de situatie te verbeteren."

'Terugbetalen'

De fans maken uiteindelijk de show en Wolff vindt dat de organisatie iets meer moet doen dan de waardebon van 200 dollar. "Ik hoop voor de mensen die om de juiste redenen van streek zijn geraakt, dat we een goed pakket voor volgend jaar kunnen vinden, zodat ze van de race kunnen genieten en we ze misschien op een bepaalde manier kunnen terugbetalen voor de ongelukkige situatie."