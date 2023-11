Remy Ramjiawan

Het team van AlphaTauri gaat in 2024 racen onder een nieuwe naam en volgens Motorsport-Total zou dat weleens 'Racing Bulls' kunnen worden. De afgelopen weken werd het team in verband gebracht met Adidas en Hugo Boss, maar het zou dus een klassieke naam kunnen worden, zoals bijvoorbeeld 'Toro Rosso', een letterlijke vertaling van Red Bull.

Het zusterteam van Red Bull Racing gaat op de schop. Het in Faenza gevestigde team begon in 2006 onder de naam Toro Rosso. Dat werd in 2020 veranderd naar AlphaTauri, het kledingmerk van Red Bull. Vanaf volgend seizoen gaat er een nieuwe wind waaien bij het team, want Franz Tost zal als teambaas plaats moeten gaan maken voor Laurent Mekies. Ook Peter Bayer is overgekomen van de FIA en is inmiddels aan de slag gegaan als CEO van de renstal.

'Identiteit dichter bij Red Bull-familie'

Bayer vertelde eerder al dat het de bedoeling is om de banden aan te halen met Red Bull Racing. Op technisch vlak gaat het team ook meer onderdelen van het team uit Milton Keynes overnemen. "De identiteit is wat Toro Rosso zou zijn geweest en het zal weer dichter bij de Red Bull-familie staan, maar dan komt het met de naamgevingspartners." Bayer doelt daarmee op het feit dat er nog wel een titelsponsor aan de naam wordt toegevoegd, al is het officieel nog niet bekend welke partij dat zal zijn.

Twee nieuwe partners

Binnenskamers is dat overigens wel bekend, maar de verwachting is dat die nieuwe naam onthuld wordt bij de inschrijving voor het nieuwe seizoen in december. "En omdat we het op dit moment zo goed doen in de VS, hebben we twee bedrijven gevonden die elkaar leuk vinden. We hadden een heel, heel goede ontmoeting met deze twee grote nieuwe partners. Ze konden het heel goed met elkaar vinden. Het klikte meteen." Hoewel Bayer nog even de kaken stijf op elkaar moet houden, wil hij het nieuws graag delen: "We gaan de teamnaam veranderen, we gaan de identiteit, het logo, alles veranderen, een volledige herlancering, een volledige rebranding. De naam van het team, de identiteit, is bepaald door de partners. En ik moet het met me meedragen zonder het te kunnen delen, en dat is heel moeilijk!"