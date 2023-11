Tyler Foster & Remy Ramjiawan

Dinsdag 21 november 2023 08:39 - Laatste update: 09:00

Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez heeft aangekondigd dat het tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi twee rookies zal gaan inzetten. Daarmee zal Red Bull Racing voldoen aan de verplichte rookietest in 2023.

Het Oostenrijkse team wist in Las Vegas voor het eerst in haar geschiedenis een een-tweetje veilig te stellen, want Pérez is in het coureursklassement niet meer in te halen door Lewis Hamilton. Verstappen wist in Qatar het kampioenschap al veilig te stellen het Red Bull Racing heeft als team de hoofdprijs van het 2023-seizoen ook al binnen. Toch moest de renstal uit Milton Keynes nog wel voldoen aan de verplichte rookietest en dat zal het team in Abu Dhabi ook kunnen wegstrepen.

Artikel gaat verder onder video

Dubbele rookies

Red Bull Racing kiest er in Abu Dhabi voor om tijdens de eerste vrije training direct twee rookies in te zetten. Regerend Formule E-kampioen Jake Dennis zal worden ingepast. De Brit is al sinds 2018 betrokken bij het team als ontwikkelingscoureur en krijgt aankomend weekend zijn eerste kans om achter het stuur van de Formule 1-bolide te kruipen. Naast Dennis zal ook Isack Hadjar in de RB19 klimmen. De 19-jarige Formule 2-coureur kreeg als Red Bull-junior in Mexico-Stad al de kans om een rookietest te rijden, destijds voor zusterteam AlphaTauri.

Jake Dennis

Feedback

Dr. Helmut Marko vertelt over de rookietest bij ServusTV: "De ene is Isack Hadjar, en die andere, dat is die Formule E-kampioen. Hij [Dennis red.] is geen juniorcoureur, maar hij brengt de meeste tijd door in onze simulator. Hij krijgt nu beter het gevoel tussen de simulator en de werkelijkheid. De vaste coureurs verliezen daardoor wat trainingstijd, maar we dachten dat we dat wel goed kunnen maken."