Jan Bolscher

Zondag 19 november 2023 13:20

Max Verstappen moest bij de start van de Grand Prix van Las Vegas even goed opletten, omdat er een grote plas olie pal voor zijn auto lag. Niet ideaal, aldus de racewinnaar.

Het raceweekend in Las Vegas begon wat rommelig, maar de Grand Prix bleek uiteindelijk een interessante. Verstappen, Charles Leclerc en Sergio Pérez waren lange tijd met elkaar in gevecht om de eerste plaats - om vervolgens in die volgorde te finishen -, terwijl verder naar achteren in het veld ook stevig om de punten werd geknokt. Bij de start moest Verstappen echter even goed opletten. Tijdens de startgridprocedure was namelijk al duidelijk te zien dat er een grote plas olie voor de auto van de Limburger lag.

Olievlek

"Die olievlek was niet ideaal", vertelt Verstappen op de persconferentie na afloop van de race. "Het kwam van een van de klassieke auto's die werd gebruikt voor de coureursparade. Ik moest er een beetje links omheen sturen tijdens de start, maar ik kwam nog steeds wel goed weg. Het is misschien wel iets waar we naar moeten kijken voor de toekomst, wat het is jammer dat zoiets gebeurt."