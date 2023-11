Jan Bolscher

Zaterdag 18 november 2023 10:18 - Laatste update: 10:18

Max Verstappen kan leven met zijn derde tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. De Nederlander zal zondag als tweede aan de race beginnen, vanwege een gridstraf voor Carlos Sainz.

De kwalificatie op het Las Vegas Strip Circuit was een interessante. De baan werd tijdens de sessie in hoog tempo sneller en sneller, waardoor de tijdenlijst constant aan verschuivingen onderhevig was. Verstappen klokte uiteindelijk een 1.33.104, waarmee hij bleef steken op de derde plaats. Charles Leclerc (1.32.726) en Carlos Sainz (1.32.770) waren de Red Bull Racing-coureur te snel af. Verstappen kan prima leven met dat resultaat.

Banden managen op zondag

"Het was behoorlijk koud en glibberig", vertelt de Limburger na afloop. "Op een stratencircuit probeer je natuurlijk altijd zo dicht mogelijk bij de muren te komen, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het was een leuke kwalificatie, ik denk dat we hebben gemaximaliseerd vandaag. We komen het hele weekend al wat performance over één ronde te kort. Dat was in de kwalificatie ook duidelijk. Ik hoop dat we morgen in de race onze banden goed kunnen managen en ons een weg naar voren kunnen vechten."

Gridstraf Sainz

Sainz wordt tien plaatsen naar achteren gezet, omdat Ferrari meerdere onderdelen moest vervangen na een aanvaring met een putdeksel in de eerste vrije training. Verstappen start zondag daarom als tweede. "Het voelde goed gisteren", doelt hij op de race pace van zijn RB19. "Natuurlijk had ik vandaag graag wat meer snelheid gehad, maar we weten dat de punten morgen te verdienen zijn. Het wordt een zware, het is de eerste keer hier. Misschien komt er een safety car, veel lange rechte stukken... Hopelijk doen we het goed op de banden", besluit hij.