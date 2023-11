Jan Bolscher

Sergio Pérez hoopt in Las Vegas definitief beslag te kunnen leggen op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, maar de Red Bull Racing-coureur erkent dat er veel vraagtekens hangen rondom het raceweekend in de gokstad.

Pérez staat momenteel met 258 punten op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, achter teammaat Max Verstappen met 524 punten. Kijkend naar het dominante pakket van Red Bull Racing dit seizoen zou de tweede plaats voor de Mexicaan bijna een verplichting moeten zijn. Volgens het geruchtencircuit zou het zelfs nodig zijn om zijn stoeltje te behouden voor 2024, al is dit door de Red Bull-top al meerdere keren ontkracht. Met een voorsprong van 32 punten op Lewis Hamilton is die tweede plaats echter nog geen zekerheid. Met de Grands Prix van Las Vegas en Abu Dhabi nog op het programma, zijn er nog 45 punten te verdienen.

Strijd om de tweede plaats

De tweede plaats in het eindklassement zou voor Pérez het beste resultaat zijn uit zijn Formule 1-carrière. Sinds zijn debuut bij Red Bull Racing werd hij één keer vierde en één keer derde. "Ik kijk er niet anders naar dan eerder", vertelt Pérez als hem op de persconferentie in Las Vegas wordt gevraagd hoe hij naar het gevecht om de tweede plaats kijkt. "We moeten ons eigen ding blijven doen en ervoor zorgen dat we de komende twee weekenden maximaliseren. Het zou mooi zijn om de tweede plaats hier veilig te stellen, want het is de eerste mogelijkheid die we hebben. Maar verder dan dat, denk ik dat het belangrijker is dat we ons focussen op een sterk einde van het seizoen."

Onbekend terrein

Er hangen echter nog veel vraagtekens rondom het aanstaande raceweekend. Het Las Vegas Strip Circuit is voor alle coureurs onbekend terrein. Daarnaast zijn stratencircuits één van de weinige zwakke plekken van de auto van Red Bull dit jaar gebleken. "We hebben geen idee hoe het zal zijn", vervolgt de Mexicaan. "Het is heel anders in vergelijking met de rest van het jaar. Ten eerste is er de [bijzonder lage] temperatuur. Alles zal draaien om het op de juiste temperatuur houden van de banden, dat wordt een uitdaging. Het wordt heel anders dan alles wat we dit seizoen gedaan hebben. We weten niet hoe sterk we zullen zijn, dus het wordt interessant", besluit hij.