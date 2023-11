Redactie

Donderdag 16 november 2023 13:09

Het raceweekend in Las Vegas is aangebroken. Verschillende teams hebben flink uitgepakt in het kader van de Grand Prix in de gokstad. De afgelopen dagen hebben we meerdere speciale livery's uit de hoge hoed zien komen.

De Formule 1 verrijdt aanstaande zondag voor het eerst sinds 1982 een Grand Prix in Las Vegas. Het raceweekend in Nevada gaat gepaard met een bomvol showbizzprogramma, waar niet alle coureurs over te spreken zijn. Zo voelde Max Verstappen zich naar eigen zeggen een clown tijdens de openingsceremonie. Desalniettemin hebben de teams flink uitgepakt. Op Mercedes, Aston Martin en Haas na, hebben de renstallen stuk voor stuk een speciale livery gelanceerd. Hieronder een overzicht.

Alpine

AlphaTauri