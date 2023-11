Vincent Bruins

Maandag 13 november 2023 13:11

Haas maakt een lastig Formule 1-seizoen mee. De upgrades die het voor de VF-23-bolides van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen had geïntroduceerd in Austin, blijken niet hun vruchten af te werpen. Daarom heeft de Amerikaanse renstal besloten om twee verschillende auto's naar de Grand Prix van Las Vegas te brengen.

Aan het begin van 2023 leek het alsof Haas er niet al te slecht voor stond dit seizoen. Magnussen finishte tweemaal als tiende in Saoedi-Arabië en Miami, terwijl Hülkenberg zijn voordeel haalde uit de chaos in Australië om de zevende plek te pakken. Ook scoorde de Nederlandssprekende Duitser drie extra punten met een uitstekende zesde positie in de Sprint op de Red Bull Ring. Sindsdien heeft Haas nog maar één punt weten binnen te slepen, dankzij de P10 van Magnussen in Singapore. Het Amerikaanse team lag lange tijd op de zevende stek in de tussenstand, maar is door de uitstekende prestaties van Alexander Albon bij Williams, de dubbele puntenfinish van Alfa Romeo in Qatar en de top tien-resultaten van AlphaTauri-coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda teruggevallen in het constructeurskampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull-concept

Haas pakte het complete bodywork van de VF-23 aan voor de Grand Prix van de Verenigde Staten en ging met onder andere de vloer, motorkap, luchtinlaten, sidepods en achtervleugel een andere richting op qua ontwikkeling dan sinds begin 2022. Ze gingen het Red Bull-concept volgen. Het team van Gene Haas en Guenther Steiner heeft hier echter nog geen punten mee gehaald. "Hopelijk is dit een wake-up call voor iedereen in de fabriek, want op deze manier kan je gewoon niet aan F1 meedoen. Als de oude specificatie ook maar enige goede karakteristieken had, dan was het min of meer competitief in de langzamere bochten," legde een ontevreden Hülkenberg uit na de race in Mexico-Stad waar hij dertiende werd. Omdat hij niet blij is met de nieuwe upgrades, worden deze bij Hülkenberg er weer af gehaald voor de race op het Las Vegas Strip Circuit. Magnussen blijft wel met de Haas met het Red Bull-concept rijden.

OOK INTERESSANT: Newey praat over moment pensioen: "Als mensen mij vertellen dat ik niet meer van nut ben"

Magnussen tegenovergestelde van Hülkenberg

"De voornaamste reden was dat Nico voelt dat de oude specificatie beter bij hem past en Kevin is daarin tegenovergesteld," verklaarde teambaas Steiner. "We hebben besloten om hen te geven wat ze willen, aangezien we nog maar twee races te gaan hebben en niks te verliezen hebben, dus we proberen wat we kunnen. We konden overwegen eerst meer data te verzamelen, maar we hebben genoeg data. Het is een beslissing geweest gebaseerd op wat de ene coureur fijner vindt dan de ander. Ze zullen in een comfortabele positie komen waarin ze zo blij mogelijk kunnen zijn met de auto die ze krijgen."