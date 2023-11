FIA velt oordeel in protest van Haas, ChristenUnie pleit voor "Max Verstappen-heffing" | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 9 november 2023 21:55

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag sprak de FIA zich dan eindelijk uit over het protest dat het team van Haas heeft ingediend naar aanleiding van de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Ook liet Max Verstappen zijn design van zijn helm zien voor de race in Las Vegas en de ChristenUnie is van mening dat er een 'Max Verstappen-heffing' moet komen om de scheve belastingsverdeling enigszins recht te trekken. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Red Bull Racing heeft radicale verbeteringen doorgevoerd voor 2024-seizoen'

Volgens het Italiaanse La Gazetta dello Sport is Red Bull Racing achter de schermen al flink bezig met de wagen van volgend jaar. Daarin zou het een andere afslag hebben genomen in vergelijking met de afgelopen twee seizoenen. De wind zou minder invloed hebben op de RB20 en daarmee zou er één van de weinige zwakke punten van de RB19 zijn weggewerkt. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen presenteert speciaal helmdesign voor raceweekend Las Vegas

Het raceweekend in Las Vegas moet een waar feest worden voor de fans en de coureurs. Diverse teams zullen met een speciale livery richting de Amerikaanse gokstad afreizen, maar enkele coureurs kiezen ook voor een nieuw ontwerp van de helm. Zo ook Max Verstappen die laat zien hoe zijn beschermkap er volgend weekend in Las Vegas uit zal gaan zien. Hele artikel lezen? Klik hier

FIA wijst verzoek Haas voor Right to Review af: uitslag GP Amerika blijft staan

De stewards hebben het protest van Haas afgewezen. Het Amerikaanse team heeft afgelopen zaterdag een protest ingediend tegen de uitslag van de race in Austin, maar kon volgens de stewards niet 'nieuw en significant' bewijs aanleveren. Zo zou het team van Haas met onboardbeelden zijn gekomen en die waren al direct tijdens de race beschikbaar. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen openlijk over zijn leven met Kelly Piquet en dochter Penelope Kvyat

Kelly Piquet en Max Verstappen vormen sinds 2020 een setje. Het duo is zo nu en dan samen te zien naast het circuit en daar zit de dochter van Piquet, Penelope, dan ook vaak bij. Penelope komt nog uit de relatie die Piquet had met voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat en Verstappen legt bij Time uit hoe dat thuis gaat. Hele artikel lezen? Klik hier

ChristenUnie pleit voor "Max Verstappen-heffing", Jos Verstappen reageert

Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie vindt dat er een zogeheten Max Verstappen-heffing moet komen. Grinwis doelt daarmee op het feit dat er sporters zijn die wel de Nederlandse nationaliteit dragen, maar vervolgens wonen in belastingparadijzen zoals Monaco. In zijn ogen wordt het hoog tijd dat deze Nederlanders mogen gaan bijdragen aan de staatskas, maar Jos Verstappen mengt zich ook in de discussie. Hele artikel lezen? Klik hier