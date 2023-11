Brian Van Hinthum

Donderdag 9 november 2023 07:59

Max Verstappen is sinds 2020 samen met Kelly Piquet en het tweetal leeft gelukkig samen met Piquet's dochter Penelope Kvyat. We zien de dochter van Daniil Kvyat regelmatig verschijnen op foto's en livestreams van Verstappen en de Nederlander vertelt over het leven met de twee dames.

Verstappen en Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. "Mijn vriendin begrijpt de wereld waarin ik leef. Dat scheelt. Als ik thuis ben, probeer ik het zo goed mogelijk te combineren. Door samen leuke dingen te doen, of met familie en vrienden. Een avondje of weekendje weg, dat soort dingen", zei Verstappen eerder over zijn relatie.

Uit de simulator halen

Wanneer de Nederlander thuis is, vindt hij het ook leuk om in zijn simulator te kruipen voor online races. Verstappen is inmiddels zelfs eigenaar van een e-sports team en het is dan ook bekend dat het één van zijn grote hobby's is. In gesprek met TIME vertelt hij erover: "Ik kijk naar andere sporten, maar er is verder niet zo veel waar ik écht gepassioneerd over ben", stelt Verstappen. Piquet moet hem soms wel eens uit de simulator sleuren: "Er zijn momenten waarop ik zei dat het tijd was om hem af te zetten", stelt de Braziliaanse.

Penelope

De vriendin van Verstappen vervolgt: "Soms moet je hem eraan herinneren dat de zon buiten schijnt en er andere dingen te doen zijn." In die simulator zien we met enige regelmaat ook Penelope verschijnen die Verstappen dan lichtelijk stoort. Hij vertelt over zijn relatie met de dochter van Kvyat: "Ik ben niet de vader, dat is het doel niet. Het is erg belangrijk dat ze een goede relatie met haar eigen vader heeft en dat is zo. Ik zie haar elke dag als ik thuis ben, we kunnen het goed vinden. Ze is heel schattig", besluit hij.