ChristenUnie pleit voor "Max Verstappen-heffing", Jos Verstappen reageert

Redactie

Donderdag 9 november 2023 10:09

Kamerlid Pieter Grinwis pleit namens de ChristenUnie voor een zogenaamde "Max Verstappen-heffing", om de scheve belastingsverdeling in Nederland recht te strekken. Jos Verstappen kan zich er niet in vinden, zo laat hij weten middels een reactie op X.

Verstappen woont inmiddels alweer enkele jaren in Monaco, waar hij wordt vergezeld door verschillende collega Formule 1-coureurs en andere wereldsterren. Het leven in de dwergstaat heeft verschillende voordelen. Zo is het gelegen in het geografische hart van Europa, waardoor het eenvoudiger is om naar andere landen binnen het continent te reizen. Handig voor iemand met een bestaan zoals dat van Verstappen, waarbij hij 23 weken per jaar van circuit naar circuit reist.

Fiscale voordelen Monaco

Wonen in Monaco heeft echter ook nog een groot ander voordeel: je betaalt er geen inkomstenbelasting. En dat is natuurlijk gunstig voor bijvoorbeeld Verstappen, die miljoenen verdient. Hier komt echter ook regelmatig kritiek op. Zo vinden sommigen dat Verstappen - die de Nederlandse nationaliteit draagt - net als iedereen zijn steentje bij zou moeten dragen door middel van het betalen van belasting in zijn geboorteland.

Max Verstappen-heffing

De ChristenUnie pleit daarom voor een Max Verstappen-heffing: "Mensen die een hoog inkomen hebben, hebben als het ware dat geld stilliggen", vertelt Kamerlid Pieter Grinwis bij NPO Radio 1. "Dat rendeert, maar daar wordt helemaal geen belasting over gevraagd. Wij proberen dat probleem te tackelen met een innovatief voorstel: een soort Max Verstappen-heffing, een exit-heffing. Als jij om fiscale redenen niet meer in Nederland wil wonen, maar bijvoorbeeld in Monaco, dan mag je gaan bijdragen aan de Nederlandse staat."