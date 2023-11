Jan Bolscher

Donderdag 9 november 2023 08:39

Max Verstappen heeft een speciaal helmdesign laten ontwerpen voor het raceweekend in Las Vegas. Op social media laat de drievoudig wereldkampioen zien dat hij voor een geel kleurenpatroon is gegaan dat we nog niet eerder hebben gezien.

Verstappen is bezig aan zijn beste seizoen ooit in de Formule 1 tot nu toe. De Nederlander legde in Qatar al beslag op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap, en verbreekt record na record. De Red Bull Racing-coureur wist zeventien van de tot nu toe twintig verreden races op zijn naam te schrijven en stond negentien keer op het podium. Met nog twee races te gaan is hij hard op weg om het hoogste overwinningspercentage in één seizoen uit de geschiedenis van de sport in de boeken te zetten.

Speciaal helmdesign Verstappen

Velen zullen hem ongetwijfeld nog volgen, maar Verstappen heeft vast zijn helmdesign voor het aanstaande raceweekend in Las Vegas uit de doeken gedaan. De 26-jarige coureur is gegaan voor een gele kleurstelling die we nog niet eerder hebben gezien. De Limburger hoopt met deze helm op zondag 19 november zijn achttiende overwinning van het seizoen en de 53e uit zijn carrière uit het vuur te slepen. Bekijk het exemplaar hieronder.

