Vincent Bruins

Dinsdag 7 november 2023 11:27 - Laatste update: 11:27

Red Bull Racing heeft nog steeds het plan om Sergio Pérez de ploegmaat van Max Verstappen te laten zijn in het seizoen van 2024. Dat liet Christian Horner weten tijdens de Formule 1 Grand Prix van São Paulo. De teambaas was tevreden over de prestaties van de Mexicaan afgelopen weekend.

Het evenement op het circuit van Interlagos begon met een tegenslag voor Pérez. Tijdens de kwalificatie moest hij zijn ronde in Q3 afhaken, omdat Oscar Piastri voor zijn neus spinde en voor gele vlaggen zorgde. Pérez kwam daardoor op P9 terecht in de tijdenlijst. De zaterdag, die op Autódromo José Carlos Pace volledig in het teken stond van de Sprint, verliep een stuk beter. Hij kwalificeerde zich als derde in de Shootout, en al moest hij nog wel zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton en George Russell bij de start, daarna haalde hij de Mercedessen weer in om onbedreigd als derde te finishen. Op de zondag stond hem een inhaalrace te wachten. Pérez ging al gauw voorbij aan Carlos Sainz, Russell, Hamilton en Lance Stroll. Vervolgens jaagde hij op een podiumpositie, maar verloor het gevecht met Fernando Alonso op 53 duizendsten van een seconde. Met de vierde plaats liep hij wel uit op Hamilton in de puntenstand.

Alonso slim in gevecht met Pérez

Verstappen wist de Grand Prix van São Paulo te winnen. Het was zijn zeventiende zege van het seizoen. Horner beschreef de prestaties van Pérez als "even bevredigend" tegenover de aanwezige media in Brazilië. "Hij kwam zo dichtbij dat podium," zo reageerde de teambaas na de fotofinish met Alonso. "Het was een geweldig [gevecht], een prachtige race. Daar zijn we allemaal fan van. Fernando is een fantastische coureur en hij gebruikte zijn energie [van de power unit] op een hele slimme manier bij het opkomen van het rechte stuk. Het lukte Checo om de inhaalactie te maken, maar hij had de ronde daarop een momentje in bocht 2 en dat gaf Fernando de kans om weer toe te slaan." Horner heeft er vertrouwen in dat Pérez Hamilton zal verslaan voor de tweede plek in het kampioenschap. "Hij is twaalf punten uitgelopen op zijn rivaal, dus hij heeft 32 punten voorsprong met nog twee races te gaan. Als hij hem verslaat in Vegas, dan is het gebeurd. We gaan het zien."

Verdergaan in 2024

Horner ging bij de aanwezige media ook nog in op de plannen voor 2024: "Ik heb er het absolute vertrouwen in en ben er duidelijk over dat Checo onze coureur is volgend jaar. Kijk, als hij gewond raakt of iets dergelijks, dan zijn dat omstandigheden waar we geen controle over hebben." AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo brak eerder dit seizoen op Zandvoort zijn middenhandsbeentje, waardoor Red Bull-reservecoureur Liam Lawson moest worden ingeschakeld. "Maar het is de duidelijke intentie dat hij hier door zal blijven gaan. We zijn van plan zo verder te gaan, we hebben de AlphaTauri-coureurs aangekondigd, wij hebben onze Red Bull-coureurs en zo willen we in 2024 gaan racen."