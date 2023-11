VIDEO: Verstappen na GP Brazilië: 'Daardoor reed ik bijna van de baan af!'

Redactie

Maandag 6 november 2023 11:16

Max Verstappen was in de slotfase van de Grand Prix van São Paulo niet alleen bezig om zijn RB19 als eerste over de streep te krijgen, de Limburger keek op op de televisieschermen naast de baan, daar was namelijk het intense gevecht tussen Fernando Alonso en Sergio Pérez te zien. De Limburger onthult dat hij bijna van de baan was gereden, omdat hij toch wel wilde zien hoe het duel zou aflopen. Bekijk de video hieronder of op YouTube.