Lars Leeftink

Zaterdag 4 februari 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag besprak Max Verstappen onder meer zijn verwachtingen rondom Drive to Survive, wees hij de grootste concurrent aan van Red Bull Racing in 2023, reageerde de Nederlander op eerdere uitspraken van Lewis Hamilton en vroegen wij aan de bezoekers van GPFans wat hun van de nieuwe livery van Red Bull Racing vinden. Dit is de GPFans Recap van 4 februari.

Verstappen reageert op uitspraak Hamilton: "Heb met niemand een probleem"

Max Verstappen heeft gereageerd op uitspraken van Lewis Hamilton over de relatie tussen beide coureurs sinds het seizoen 2021. De titelstrijd tussen de coureur van Red Bull Racing en Mercedes was toen enorm spannend.

Dit is waarom Red Bull niet voor Honda maar voor Ford heeft gekozen

Het hing al een tijdje in de lucht, maar vrijdag maakte Red Bull Racing bekend dat het vanaf 2026 als Red Bull Ford door het leven gaat. De renstal uit Milton Keynes was eerder dicht bij een deal met Porsche en ook Honda kwam even in beeld, maar uiteindelijk is de keuze gevallen op de Amerikaanse autofabrikant.

Verstappen over Drive to Survive: "Ik hoop dat ze mijn boodschap hebben begrepen"

Max Verstappen heeft goede hoop dat Netflix zijn Drive to Survive-interviews dit seizoen op de juiste manier gebruikt. Dit was een fout van Netflix die in het verleden ervoor zorgde dat Verstappen niet meedeed aan de succesvolle serie. Verstappen heeft de makers van de serie daarom voor komend seizoen maar voorzien van flink wat minuten aan interviewtijd.

Wat hebben we geleerd van de onthulling van de RB19 van Red Bull?

De onthulling vrijdagmiddag van de RB19 van Red Bull voor het seizoen 2023 was voor veel mensen op verschillende manieren onderwerp van gesprek. Het ging over Ford, de livery en de rommelige onthulling zelf.

POLL: heeft Red Bull de juiste keuze gemaakt door de livery ongewijzigd te laten?

Vrijdagmiddag maakte Red Bull Racing de livery voor het seizoen 2023 openbaar. De kleurstelling en het uiterlijk van de auto is ongewijzigd gebleven, iets wat tegen het zere been was van veel fans.

Verstappen ziet Mercedes als belangrijkste rivaal in 2023: "Afgelopen jaren altijd sterk"

Het team van Red Bull Racing heeft op vrijdag de (ongewijzigde) kleuren van de RB19 laten zien. Het Oostenrijkse team gaat in het nieuwe seizoen natuurlijk weer de jacht openen op de titels en regerend kampioen Max Verstappen verwacht dat het gevaar dit seizoen vanuit Mercedes zal gaan komen.

