Max Verstappen heeft goede hoop dat Netflix zijn Drive to Survive-interviews dit seizoen op de juiste manier gebruikt. Dit was een fout van Netflix die in het verleden ervoor zorgde dat Verstappen niet meedeed aan de succesvolle serie. Verstappen heeft de makers van de serie daarom voor komend seizoen maar voorzien van flink wat minuten aan interviewtijd.

De tweevoudig F1-wereldkampioen maakt komend seizoen zijn terugkeer in de serie nadat hij de documentaire al een tijdje heeft geboycot, onder meer door frustraties over de manier waarop met de inhoud werd omgegaan en hoe coureurs neer werden gezet. Verstappen was eerder duidelijk over het niet meedoen aan de serie, maar dat veranderde toen hij in de aanloop naar de Britse Grand Prix van vorig jaar van gedachten veranderde.

De Red Bull-coureur eiste, zo zegt hij in gesprek met aanwezige media waaronder GPFans, meer controle om ervoor te zorgen dat de waarheid niet werd verdraaid in de serie. "Ik heb met ze gesproken voordat ik een interview gaf. Ik hoop natuurlijk dat ze mijn boodschap begrepen en ik weet ook dat je als wereldkampioen deel moet uitmaken van zoiets." De Nederlander heeft de serie opvallend veel content gegeven voor het komende seizoen. "Ik denk dat ik ze zo'n 30 minuten of een uur interview heb gegeven. Ik hoop dat ze het goed gaan gebruiken. Ik weet dat het belangrijk is voor de Formule 1 om de sport in het algemeen te laten groeien."

Het seizoen 2022, waar het komende seizoen van Drive to Survive over gaat, is een seizoen waarin Verstappen toch vaak in de spotlights zal staan. De Nederlander werd met vijftien zeges in 22 duels overtuigend wereldkampioen en zal, in tegenstelling tot het seizoen 2021, weer vol in beeld zijn. Toch zal de serie ook aandacht hebben voor de negen andere teams en de andere coureurs die in 2022 actief waren in de Formule 1. Het nieuwe seizoen van de serie is vanaf 24 februari te zien op Netflix.

