Vrijdag 3 februari 2023 21:15 - Laatste update: 21:22

Red Bull heeft bevestigd dat het dit jaar voor de drie races in de Verenigde Staten een aparte kleurstelling gaat gebruiken. Red Bull-teambaas Christian Horner kondigde vrijdag het 'Make Your Mark'-plan aan bij de lancering van de nieuwe auto van Red Bull Racing.

De liveries die bij de drie races in de Verenigde Staten (Miami, Austin en Las Vegas) te zien zijn, zullen door fans worden ontworpen. De zijkant van het chassis en de endplates staan open voor creatieve vrijheid. De winnaar ziet zijn ontwerp niet alleen gebruikt worden door Max Verstappen en Sergio Perez, maar wordt met een gast naar keuze naar de race gevlogen terwijl hij ook geniet van accommodaties en een garagetour tijdens de eerste vrije training.

"Het doel is om de fans te betrekken bij de kleurstelling en het uiterlijk van de auto", zei Horner tijdens de lancering van de RB19. "Voor de drie Amerikaanse races die we dit jaar hebben, gaan we voor het eerst in onze geschiedenis de fans betrekken bij het creëren van de livery voor die drie races. Het wordt een wedstrijd en het is een enorme kans voor de fans. We weten dat het iets is wat mensen willen zien en graag aan mee willen doen."

Bij de aankondiging van het plan liet Red Bull kunstenaar Mr Doodle een RB14-showauto schilderen in zijn eigen unieke stijl. Deze auto zal later in het jaar worden geveild en het geld zal door Red Bull volledig worden gedoneerd aan Red Bull's 'Wings for Life' liefdadigheidsinstelling. "We gaan die auto veilen voor onze genomineerde liefdadigheidsinstelling, Wings for Life," zei Horner. "Elke cent van die veiling voor die auto gaat naar het goede doel. De veiling gaat vandaag open en hij zal geweldig staan in iemands huiskamer of aan/tegen de muur."

Make your mark ✍️ Your livery could be on the RB19 in Miami 🎨



✒️ @itsmrdoodle — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023

