Lars Leeftink

Zondag 29 oktober 2023 23:57 - Laatste update: 23:59

De F1 Grand Prix van Mexico-Stad was de negentiende race van het seizoen 2023. Max Verstappen moest vanaf P3 komen, maar won de race uiteindelijk wel met overmacht. Voor Sergio Pérez was het een dramatische zondag, want hij viel uit na de eerste bocht en zag Lewis Hamilton flink inlopen in de strijd om P2 in het kampioenschap.

Voorafgaand aan de Grand Prix stond Verstappen al meer dan 220 punten los van teamgenoot Pérez, die tot nu toe P2 met moeite weet vast te houden. Lewis Hamilton komt namelijk steeds dichter in de buurt van de Mexicaan. Daarachter is het spannend vanaf P3 tot en met P9, met daarna nog een strijd om P10 tussen verschillende coureurs.

Grand Prix van Mexico-Stad

Verstappen begon zondagavond in Mexico vanaf P3, maar zou uiteindelijk alsnog met speels gemak de Grand Prix op zijn naam schrijven. Het was zijn zestiende zege van 2023, wat een verbetering van zijn eigen F1-record is. Hamilton en Charles Leclerc gingen mee het podium op, terwijl Daniel Ricciardo knap zevende werd achter Carlos Sainz, Lando Norris en George Russell. Ook Oscar Piastri, Alex Albon en Esteban Ocon zouden punten veroveren. Geen punten dus voor Pérez, maar ook niet voor Fernando Alonso.

Stand coureurs na negentien races