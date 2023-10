Verstappen zegeviert in VS, 'F1 heeft intentie ook na 2025 jaarlijks Dutch GP te rijden' | GPFans Recap

Vincent Bruins

Maandag 23 oktober 2023 01:48

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam geschreven. Het is zijn vijftigste overwinning uit zijn Formule 1-carrière en zijn vijftiende van het seizoen. Op Circuit of the Americas wist hij eerst Lando Norris te verslaan, voordat hij Lewis Hamilton achter zich wist te houden. De uitslag is nog niet definitief. De Mercedes van Hamilton, die als tweede over de streep kwam in Texas, kwam namelijk niet door de technische keuring evenals de Ferrari van Charles Leclerc na een mogelijke overtreding omtrent de plank van de vloer. Naast de reacties van de top drie in Austin hoorden we ook van Christian Horner die nieuwe ideeën heeft om het sprintformat te verbeteren. Ook horen we over de plannen van Red Bull om twee rookies in te zetten tijdens een training in Abu Dhabi. Verder is er nog goed nieuws over de toekomst van de Formule 1-race op Zandvoort.

Artikel gaat verder onder video

Horner sluit zich aan bij mening Verstappen over sprintrace: "Neemt de magie weg"

Christian Horner heeft zich aangesloten bij de kritiek van Max Verstappen op het format van het weekend met een sprintrace zoals het nu is. Toch ziet de Brit er wel de potentie van in en is de gedachte erachter volgens Horner helemaal niet zo slecht, zo vertelt hij bij Auto, Motor und Sport. "Voor mij neemt de sprintrace te veel magie weg van de hoofdrace. In het verleden, als fan, werd je op zondag wakker en had je er zin in. Nu weet je na de zaterdag hoe de zondag zal verlopen. Het resultaat verandert meestal niet veel." Volgens Horner betekent dit niet dat hij totaal geen fan is van het idee. De Brit heeft wel wat ideeën voor een alternatief. "Met de sprintrace op zichzelf is de Formule 1 de juiste weg ingeslagen. Het format kan hier en daar wat veranderingen gebruiken. Misschien moet je de top tien op de startgrid omdraaien. Een andere mogelijkheid zou zijn om meer punten toe te kennen." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen en Pérez geven allebei zitje op voor Dennis en Hadjar in training Abu Dhabi

Max Verstappen en Sergio Pérez zullen allebei niet deelnemen aan Vrije Training 1 voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Ze zullen namelijk hun Red Bull Racing-bolides overhandigen aan twee rookies. Het was al eerder bekend dat Isack Hadjar voor de energiedrankfabrikant zou uitkomen op het Yas Marina Circuit volgende maand. De 19-jarige Fransman komt momenteel uit in de FIA Formule 2 na races te hebben gewonnen op Formule 4-, Formule Regional- en Formule 3-niveau. Hadjar zal in Abu Dhabi vergezeld worden door rookie Jake Dennis, zo wist Autosport te melden. Al is hij officieel gezien een beginner in de Formule 1, onervaren is de Brit niet. Hij is namelijk de regerend wereldkampioen in de Formule E. Dennis is ook al sinds 2018 simulator- en ontwikkelingscoureur voor Red Bull Racing. Meer lezen? Klik hier!

'Formule 1 heeft intentie om ook na 2025 jaarlijks de Dutch Grand Prix te rijden'

De Grand Prix van Nederland staat momenteel nog tot en met 2025 op de Formule 1-kalender, maar daarna is de toekomst van de race in de duinen nog altijd niet in kannen en kruiken. Geluiden binnen de paddock in Austin, Texas wijzen er nu echter op dat de race op Circuit Zandvoort er goed opstaat om jaarlijks op de kalender te blijven, zo wist De Telegraaf te melden. De krant benadrukt dat alle mogelijke opties nog openliggen: een roulatieschema, het verdwijnen van de kalender of het jaarlijks rijden van Zandvoort. Die laatste optie geniet dus de voorkeur. Meer lezen? Klik hier!

Norris moet genoegen nemen met P3 in Austin: "Ik probeerde het in ieder geval"

Lando Norris pakte al snel de leiding in de Grand Prix van de Verenigde Staten en hoopte sindsdien stiekem op een overwinning. Deze kwam er uiteindelijk niet, want zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton bleken een maatje te groot. Na afloop was hij echter niet heel erg teleurgesteld. "Ik had de leiding en kon het even controleren, maar het bleek niet genoeg vandaag," zo begon de coureur van McLaren. "Maar ik ben best blij, het was een goede race van mijn kant. We wisten wat de moeilijkheden zouden zijn vandaag en dat was niet alleen de degradatie [van de banden]. De pace aan het begin van iedere stint was erg sterk, maar we konden het niet lang genoeg vasthouden. We komen er wel, we boeken ieder weekend vooruitgang, maar er zijn nog een paar stapjes nodig." Meer lezen? Klik hier!

Hamilton grijpt net naast overwinning in Texas: "Max was vlekkeloos vandaag"

Lewis Hamilton heeft de tweede positie gepakt in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij kwam aan de finish slechts 2.225 seconden tekort op Max Verstappen na een ijzersterke wedstrijd waarin hij Lando Norris en de Ferrari's wist te verslaan. "Ten eerste moet ik die jongens feliciteren," zo wees de Mercedes-coureur direct na de race naar Red Bull Racing, en benadrukte hoe goed ze dit seizoen wel niet zijn geweest. "Max was echt vlekkeloos vandaag. We waren het gat aan het dichten in de slotfase en ik hoopte dat we nog wat rondjes hadden. Het team heeft het geweldig gedaan dit weekend. Er is heel veel werk in gestopt om deze upgrade hier naartoe te nemen. Eerlijk gezegd had ik het wel moeilijk na de laatste race. Sowieso al vanwege wat er in de wereld gaande is, maar ook uiteraard vanwege de grote fout die ik heb gemaakt," zo blikte hij terug op de crash bij de start in Qatar. "Ik heb het gevoel het team erg teleurgesteld te hebben. Ik ben door een diep proces gegaan om mezelf hier te krijgen, om na het vallen weer op te staan. De gevechten hier voelde fantastisch en ik ben heel blij met dit resultaat." De tweede finishpositie is nog niet helemaal een zekerheid. Mercedes moest zich namelijk nog wel melden bij de stewards, nadat de plank van Hamiltons W14-bolide niet door de technische keuring kwam. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen pakt zege vijftig na lastige race: "We hadden veel last met de remmen"

Max Verstappen wist zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn vijftigste overwinning uit zijn carrière te pakken op het Circuit of the Americas. De Nederlander kwam vanaf de zesde stek, moest dus daadwerkelijk aan de bak om naar voren te rijden en slaagde daarin. Hij reageerde na afloop. "Het was natuurlijk lastig met de start vanaf P6. Ik had een hoop last van de remmen en kon niet hetzelfde gevoel vinden als gister. Dat maakte het allemaal een stuk lastiger. Het was wel heel close richting het einde," zo blikte de Nederlandse coureur terug na afloop van de uitdagende Grand Prix. Verstappen was zich bewust van het feit dat het richting de slotfase van de race steeds lastiger werd om de aanval van Lewis Hamilton in de kiem te smoren. "Het was lastig met de achterblijvers en de banden waren helemaal weg. Meer lezen? Klik hier!