Brian Van Hinthum

Zondag 22 oktober 2023 22:53 - Laatste update: 22:57

Max Verstappen wist zondag tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn vijftigste overwinning uit zijn carrière te pakken op het Circuit of the Americas. De Nederlander kwam vanaf P6, moest dus daadwerkelijk aan de bak om naar voren te rijden en slaagde daarin. Hij reageert na afloop.

Het werd zondag in Texas zeker geen gemakkelijke middag voor de drievoudig wereldkampioen. Verstappen wist al dat het een lastige kluif ging worden met zijn teleurstellende zesde startplek. Hij hield bij de start zijn hoofd koel, al was het tijdens de race vaak lastig om rustig te blijven. De Limburger kende problemen met de remmen, waardoor hij het op de boardradio meermaals aan de stok kreeg met engineer Gianpiero Lambiase. Uiteindelijk hield hij Lewis Hamilton nét achter zich.

Lastige race

En dus kon de kurk van de champagne voor Verstappen, die overwinning nummer vijftig uit zijn loopbaan mocht bijschrijven. "Het was natuurlijk lastig met de start vanaf P6. Ik had een hoop last van de remmen en kon niet hetzelfde gevoel vinden als gister. Dat maakte het allemaal een stuk lastiger. Het was wel heel close richting het einde", zo blikt de Nederlandse coureur terug na afloop van de uitdagende Grand Prix.

Aanval Hamilton

Verstappen is zich bewust van het feit dat het richting de slotfase van de race steeds lastiger werd om de aanval van Lewis Hamilton in de kiem te smoren. "Het was lastig met de achterblijvers en de banden waren helemaal weg. Je wil uiteindelijk je banden niet vernietigen, maar we hadden ook veel last met de remmen. Dan is het lastig om een goede middenweg te vinden." Hij wordt nog herinnerd aan zijn vijftigste zege. "Het is ongelofelijk, natuurlijk. Ik ben enorm trots en we blijven doorgaan om meer te bereiken."