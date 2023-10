Vincent Bruins

Max Verstappen en Sergio Pérez zullen allebei niet deelnemen aan Vrije Training 1 voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Ze zullen namelijk hun Red Bull Racing-bolides overhandigen aan twee rookies.

Ook dit jaar is het de regel dat teams één rookie twee keer - of twee verschillende rookies ieder één keer - de mogelijkheid moeten geven om achter het stuur van een Formule 1-auto te kruipen tijdens een officiële vrije training. Daarom zagen we eerder dit seizoen al Robert Shwartzman bij Ferrari in Zandvoort en Felipe Drugovich bij Aston Martin in Monza. Later dit jaar zal Ollie Bearman zijn debuut maken in de koningsklasse bij Haas in Mexico en Abu Dhabi. Red Bull moet ook nog aan deze regel voldoen, maar dat zal pas in het laatste raceweekend van het seizoen gebeuren. Het is nooit eerder voorgekomen dat een team beide auto's in dezelfde sessie overhandigt aan rookies, dus het is een opvallende keuze van de regerend wereldkampioenen.

Dennis en Hadjar

Het was al eerder bekend dat Isack Hadjar voor de energiedrankfabrikant zou uitkomen op het Yas Marina Circuit volgende maand. De 19-jarige Fransman heeft races gewonnen in het Franse Formule 4-kampioenschap en de Aziatische en Europese Formule Regional-kampioenschappen, voordat hij de overstap maakte naar het FIA Formule 3. Na ook daar drie races op zijn naam te hebben geschreven, ging hij voor dit seizoen een stapje omhoog richting de FIA Formule 2.

Hadjar zal in Abu Dhabi vergezeld worden door rookie Jake Dennis, zo weet Autosport te melden. Al is hij officieel gezien een beginner in de Formule 1, onervaren is de Brit niet. Hij is namelijk de regerend wereldkampioen in de Formule E. Hij wist eerder in zijn carrière al races te winnen in het Europese Formule 3-kampioenschap en de GT World Challenge. Dennis is al sinds 2018 simulator- en ontwikkelingscoureur voor Red Bull Racing. Hij nam dat jaar al deel aan tests op Barcelona-Catalunya en de Hungaroring buiten Grand Prix-weekenden om.