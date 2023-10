Brian Van Hinthum

Zondag 22 oktober 2023 17:39

De Grand Prix van Nederland staat momenteel nog tot en met 2025 op de Formule 1-kalender, maar daarna is de toekomst van de race in de duinen nog altijd niet in kannen en kruiken. Geluiden binnen de paddock wijzen er nu echter op dat de race op Circuit Zandvoort er goed opstaat om jaarlijks op de kalender te blijven.

In 2021 keerde de Dutch Grand Prix na een lange afwezigheid eindelijk weer terug op de kalender van de Formule 1. Gesteund door de grote populariteit van Max Verstappen, wist de Nederlandse organisatie de race in de duinen weer terug op de kalender van de koningsklasse te krijgen en sindsdien zijn de fans, bezoekers, journalisten én team uiterst lyrisch over de Grand Prix in Zandvoort. Voorlopig staan er in ieder geval nog twee races op het programma, maar het huidige contract loopt na 2025 ten einde.

Roulatiesysteem

Vanaf dat jaar is het onzeker gesteld met de toekomst van de race die jaarlijks wereldwijd hoge ogen gooit bij het publiek en de media. De Formule 1 lijkt steeds meer 'traditionele' races te verliezen op de kalender wegens gebreken aan financiële middelen, waardoor er ook rondom de Dutch Grand Prix - samen met Silverstone de enige race die zonder overheidssteun georganiseerd wordt - regelmatig vraagtekens hangen. Zo wordt er vaak gesproken over een mogelijk roulatiesysteem met de Grand Prix van België in Spa-Franchorchamps, waardoor Zandvoort om het jaar gereden wordt.

Veilig?

Het lijkt er nu echter op dat de race er uitstekend op staat en de intentie er is om ook na 2025 jaarlijks door te gaan met de Dutch Grand Prix, zo weet De Telegraaf te melden. Die geluiden klinken uit de paddock in Austin. De krant benadrukt dat alle mogelijke opties nog openliggen: een roulatieschema, het verdwijnen van de kalender of het jaarlijks rijden van Zandvoort. Die laatste optie geniet dus de voorkeur. Circuitdirecteur Robert van Overdijk: "Dat de Formule 1-top zo positief is over ons is, vleit ons natuurlijk. En het zegt ook wel iets over onze status op dit moment. Tegelijkertijd blijft het een ingewikkelde puzzel", zegt hij. Er wordt geen definitieve beslissing over de toekomst van de Dutch Grand Prix voor 2024 verwacht.