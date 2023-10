Hamilton grijpt net naast overwinning in Texas: "Max was vlekkeloos vandaag"

Vincent Bruins

Lewis Hamilton heeft de tweede positie gepakt in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij kwam aan de finish slechts 2.225 seconden tekort op Max Verstappen na een ijzersterke wedstrijd.

De zevenvoudig wereldkampioen ving de race op Circuit of the Americas aan vanaf de derde positie. Bij de start verloor hij die plek aan Carlos Sainz, maar niet veel later ging hij beide Ferrari's voorbij om zo op te schuiven naar de tweede plek. Hamilton bleef vervolgens wat langer buiten dan Lando Norris en Max Verstappen en verloor daardoor een positie aan laatstgenoemde. Voor de Mercedes-coureur gingen Norris en Verstappen de strijd aan om de leiding. Verstappen haalde op zijn nieuwe mediums Norris in en McLaren reageerde door Norris vroeger dan gepland naar binnen te halen om hopelijk voordeel te halen uit een undercut. Dat plannetje werkte niet: Norris verloor snelheid op oudere harde banden en Hamilton kon hem zo op zijn nieuwe mediums inhalen. Hij had echter niet genoeg tijd om ook nog het gat naar Verstappen te dichten en dus werd Hamilton tweede in Texas.

Felicitaties voor Red Bull

"Ten eerste moet ik die jongens feliciteren," zo wijst Hamilton direct na de race naar Red Bull Racing die benadrukt hoe goed ze dit seizoen wel niet zijn geweest. "Max was echt vlekkeloos vandaag. We waren het gat aan het dichten in de slotfase en ik hoopte dat we nog wat rondjes hadden. Het team heeft het geweldig gedaan dit weekend. Er is heel veel werk in gestopt om deze upgrade hier naartoe te nemen. Eerlijk gezegd had ik het wel moeilijk na de laatste race. Sowieso al vanwege wat er in de wereld gaande is, maar ook uiteraard vanwege de grote fout die ik heb gemaakt," zo blikte hij terug op de crash bij de start in Qatar. "Ik heb het gevoel het team erg teleurgesteld te hebben. Ik ben door een diep proces gegaan om mezelf hier te krijgen, om na het vallen weer op te staan. De gevechten hier voelde fantastisch en ik ben heel blij met dit resultaat."