Vincent Bruins

Zondag 22 oktober 2023 22:14 - Laatste update: 22:23

Max Verstappen gaat aan de leiding in de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar het blijkt een pittige race voor de Nederlander. Hij vecht met Lando Norris en heeft vervolgens geen mooie dingen te zeggen over de remmen.

Verstappen ving de wedstrijd op Circuit of the Americas aan vanaf de zesde positie. Bij de start ging hij al meteen langs George Russell. Ook de Ferrari's moesten hun meerdere erkennen in de drievoudig wereldkampioen. Carlos Sainz en ook Charles Leclerc werden ingehaald door Verstappen. We weten dat de SF-23-bolide niet bepaald de beste auto is qua bandenmanagement. Verstappen hoefde Lewis Hamilton vervolgens niet op de baan in te halen. De Mercedes-coureur bleef wat lang buiten, dus kon Verstappen de tweede stek pakken dankzij een undercut-strategie.

Schelden over boardradio

Daarna stond er nog maar één man tussen hem en een mogelijk overwinning: Lando Norris, die bij de start meteen de leiding had afgepakt van Leclerc. Norris wisselde van mediums naar de harde compound bij de eerste pitstop, terwijl Verstappen van oude naar nieuwe mediums ging. Dankzij de wat zachtere banden wist Verstappen het gat te dichten naar de McLaren. Halverwege de race dook hij bij bocht 12 aan de binnenkant van Norris om zo de eerste positie te pakken. Norris besloot om bij de tweede pitstop vroeger naar binnen te komen dan Verstappen om zelf proberen voordeel te halen uit die undercut. Red Bull spiegelde de strategie van McLaren en liet een ronde later Verstappen binnenkomen. De Nederlander bleef vóór Norris en hoopt zo af te stevenen op een vijftiende zege van het seizoen. Het is echter niet de makkelijkste wedstrijd voor Verstappen. Wegrijden van Norris lukt hem niet echt en hij scheldt ook over de boardradio: "Maat, deze remmen zijn zo sh*t vergeleken met gisteren! Wat een stuk stront!", aldus Verstappen. Het gat tussen hem en Norris is slechts twee seconden bij het ingaan van de slotfase in Texas. Updates over de pace van Hamilton wil hij liever ook niet horen: "Stop met praten, wanneer ik aan het remmen ben!", reageert Verstappen.