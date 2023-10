Jan Bolscher

Mike Krack heeft een lans gebroken voor de kwakkelende Lance Stroll. Volgens de Aston Martin-teambaas ligt het probleem vooral bij de renstal zelf, omdat de Canadees al meerdere keren de dupe werd van betrouwbaarheidsproblemen.

Aston Martin begon als grote verrassing aan het huidige seizoen door zich plots als tweede team achter Red Bull Racing op te werpen. Fernando Alonso stond tijdens de eerste paar raceweekenden meerdere keren op het podium, terwijl ook Stroll goede punten scoorde. De performance van het team van Lawrence Stroll nam echter geleidelijk wat af, en daarmee leek ook Stroll junior steeds verder terug te zakken. Na zeventien races staat de 24-jarige coureur met 47 punten op de tiende plaats in het wereldkampioenschap, waar Alonso met maar liefst 183 punten de vierde plaats bekleedt.

Geen betrouwbare auto

De toekomst van Stroll binnen de Formule 1 is recent dan ook regelmatig onderwerp van gesprek, maar Krack zoekt het vooral bij het team: "Ten eerste denk ik dat, zoals je vandaag ook weer hebt kunnen zien, we er niet in zijn geslaagd om hem een auto te geven die betrouwbaar is om de vrije trainingen mee te verrijden die hij moet doen", doelt hij tijdens de persconferentie voor de teams op de vroege uitvalbeurt van Stroll in de eerste en enige vrije training dit weekend.

Niet kunnen leren

Hij vervolgt: "We verloren een sessie in Monza, we verloren een sessie in Zandvoort en we verloren een sessie hier. Dat zijn allemaal dingen die... Als je geen trainingstijd heb, wat moet je doen? We moeten hier beter in worden. Er zijn ook momenten waarop Lance zegt: 'Ik moet het deze sessie beter doen', maar onderaan de streep: zolang we geen auto hebben waarmee je kan leren wat je moet leren... We hebben updates meegenomen dit weekend. Hoe moet hij nu dan de kwalificatie ingaan zonder te hebben gereden? Met al die dingen moeten we rekening houden. We moeten beter werk leveren."

Stroll kwalificeerde zich uiteindelijk als negentiende voor de Grand Prix van aanstaande zondag, maar de zeventiende plaats van Alonso liet zien dat het vooral de auto zelf is die tot nu toe voor geen meter gaat op het Circuit of the Americas.