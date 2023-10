VIDEO: Verstappen reageert na kwijtraken pole, vier coureurs wisselen onderdelen | GPFans News

Redactie

Zaterdag 21 oktober 2023 12:32

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten liep voor Max Verstappen niet zoals gepland. De Nederlander stond tijdens de laatste run in Q3 op P1, maar zag zijn tijd vanwege het overschrijden van de baanlimieten ongeldig worden verklaard. Daardoor zakte Verstappen naar P6. Achteraf was de Nederlander logischerwijs ontevreden over het resultaat.