Jan Bolscher

Zaterdag 21 oktober 2023 10:29 - Laatste update: 22:51

Lewis Hamilton noemt de nieuwe vloer van Mercedes een verbetering, maar laat tegelijkertijd optekenen dat er nog altijd meer dan genoeg werk aan de winkel is voor de Duitse grootmacht.

Het team van Mercedes heeft dit weekend in de Verenigde Staten een nieuwe vloer voor de W14 geïntroduceerd, het laatste grote updatepakket van het seizoen. De renstal hoopt hiermee voor te sorteren op 2024 door qua ontwikkeling vast de goede weg in te slaan. Alhoewel de formatie van Hamilton en George Russell inmiddels weer tweede staat bij de constructeurs, is de achterstand op Red Bull Racing namelijk nog altijd aanzienlijk. Op vrijdag wist Hamilton zich als derde te kwalificeren voor de Grand Prix van zondag, dus op het eerste gezicht lijkt de nieuwe vloer te werken.

Voorzichtig enthousiast

Hamilton is echter voorzichtig in zijn enthousiasme: "Ik weet niet of het een teken voor volgend jaar is", klinkt het als hij wordt gevraagd naar een uitspraak van Mercedes-topman James Allison, die aangaf dat met deze nieuwe vloer de juiste weg voor 2024 ingeslagen moet worden. "Zolang we blijven experimenteren krijgen we steeds meer en meer kennis over wat er gaande is. Deze vloer maakt geen gigantisch verschil."

Nieuwe vloer een verbetering

De zevenvoudig wereldkampioen vervolgt: "Er is altijd een hype als iemand een update meebrengt, maar de rest van de auto is precies hetzelfde en er zijn veel gebieden waar we ons kunnen verbeteren. Maar dit is een verbetering. Dit is één van de eerste updates in de afgelopen twee jaar die ik daadwerkelijk voel. Dat is positief, en nu moeten we nog twee of drie keer deze stap zetten om ons écht competitief te maken. Ik geloof dat de jongens dat kunnen."